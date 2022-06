NAC verliest aanvoerder en sterkhouder Olij aan Sparta

De man die werd uitgeroepen tot beste doelman van de eerste divisie was toe aan een stap hogerop. Een hereniging met Maurice Steijn, dichter bij zijn familie in Noord-Holland aan de slag en de vastberadenheid van Sparta. Drie zaken die een transfer naar Het Kasteel zeer aantrekkelijk maakten voor Olij. De doelman had na de verloren play-offwedstrijd tegen ADO Den Haag aangegeven dat hij zijn laatste wedstrijd voor NAC al gespeeld had.

Olij stond al langer in de belangstelling van Sparta, de club van Steijn zocht een opvolger voor Maduka Okoye. Het eerste bod uit Rotterdam werd abrupt van tafel geveegd in Breda, maar beide clubs bleven in gesprek. NAC zette in op een hogere transfersom. Nu hebben beide clubs een akkoord bereikt. De Parel van het Zuiden ontvangt een transfersom, aangezien Olij nog tot medio 2024 vast lag. Zijn contract werd in 2020 namelijk verlengd.

Olij kwam in 2019 bij NAC binnen en ontpopte zich, zeker het laatste seizoen, tot de grote man bij de Parel van het Zuiden. Afgelopen seizoen kreeg bij de aanvoerdersband om de arm en beleefde hij zijn beste jaar. Dat leidt nu tot zijn gewenste transfer.

Optreden tegen PSV

Na zijn transfervrije overstap vanuit AZ kwam Olij in Breda tot 115 officiële wedstrijden. Daarin hield hij 35 keer de nul. Afgelopen seizoen beleefde hij persoonlijk zijn beste jaar en was hij het grootste lichtpuntje in een verder duister seizoen. Het was voornamelijk aan zijn uitmuntende optredens te danken dat NAC in een mager eerstedivisieseizoen tot de kwartfinale van de beker kwam. In Eindhoven was PSV veel te sterk, maar bleef de schade dankzij een uitblinkende Olij beperkt tot 4-0.

Het leidde tot veel lof in het land. Één op één was hij nauwelijks te kloppen dit seizoen. Al langer bewees de voormalig jeugdinternational de status van penaltykiller. Zo hielp hij NAC vorig jaar aan een plaats in de finale van de play-offs door te excelleren in de strafschoppenserie tegen FC Emmen. Hetzelfde deed hij afgelopen seizoen in de eerste ronde van het bekertoernooi tegen VVV-Venlo.

Kortsmit

NAC verliest een patron, een leider. De club ziet in Roy Kortsmit de gewenste opvolger. De tweede doelman, wiens contract afliep, is in gesprek met de Bredase club over een langere samenwerking. Hij zou na twee jaar bankzitten klaar zijn voor een rol onder de lat. De huidige derde keeper Pepijn van de Merbel kan dan een plaatsje doorschuiven.

Na de transfers van Thom Haye (SC Heerenveen) en Ralf Seuntjens (Imabari FC) is Olij de derde vertrekkende speler die geld binnenbrengt. Eerder deze transferwindow vertrokken Pjotr Kestens en Yassine Azzagari transfervrij naar FC Eindhoven.

Volledig scherm Nick Olij gaat NAC verlaten. © Pro Shots / Marcel van Dorst