NAC verlengt contract hoofdsponsor CM: 'Het bedrijf is geworteld in Breda'

Het telecommunicatiebedrijf is sinds de zomer van 2015 verbonden aan NAC als hoofdsponsor. Na twee seizoenen het shirt gesierd te hebben in de Jupiler League, promoveerde de Bredase onderneming mee naar de eredivisie. Nu wordt de samenwerking met tenminste één seizoen verlengd.

Op de website van de eredivisionist reageert algemeen directeur Justin Goetzee op de contractverlenging. ,,Drie seizoenen geleden hebben wij in CM.com een geweldige hoofdsponsor gevonden. Een lokale partij met veel ambitie die internationaal actief is. Dat we uiteindelijk op meerdere gebieden samen zijn gaan werken hadden we op voorhand slechts kunnen hopen."

Ook de CEO van CM en tevens een van de oprichters, Jeroen van Glabbeek, is blij met de samenwerking. ,,CM.com is een bedrijf dat geworteld is in Breda en trotse hoofdsponsor van NAC. Achter de schermen gaan we met CM.com verder om met de nieuwste technologieën de NAC-beleving nog een beetje makkelijker en moderner te maken. We kijken uit naar weer een spannend en mooi voetbalseizoen met NAC!”