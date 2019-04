NAC verkoopt krappe week voor cruciale kelderkraker Rat Verlegh Stadion uit

column Het borrelt en het bruist weer in Breda en omstreken: de naam NAC ligt weer op ieders lippen

8:00 Terug naar woensdagavond. Tot een paar minuten voor half tien staat ons goeie ouwe N.A.C met anderhalf been in de Keuken Kampioen Divisie. Een paar intense minuten later breekt dan tóch de zon door de onheilspellende wolken boven Rotterdam. NAC Breda lééft nog. Wat heet!