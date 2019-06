NAC verhuurt publiekslieveling Leigh aan Aberdeen

Leigh heeft nog een doorlopend contract tot en met 2021 in Breda en is de 22ste speler die vertrekt bij NAC. Begin dit kalenderjaar ketste een overgang naar Schotland nog af op de vraagprijs van NAC dat een bedrag van naar verluidt anderhalf ton vroeg. Om die reden haakte ook Coventry City (League One) uiteindelijk af. Met de verhuur hebben NAC en Aberdeen een gulden middenweg gevonden. Leigh kan meteen aan de bak; over twee weken begint de Schotse nummer vier van vorig seizoen aan het tweeluik met het Finse RoPS Rovaniemi in de tweede voorronde van de Europa League.

De vorige zomer van Bury FC (24ste in de League One) overgenomen Leigh begon in Breda als basisspeler, maar moest na de 2-3-nederlaag tegen Fortuna Sittard medio september na vijf competitieduels zijn plaats afstaan. Omdat Jurich Carolina evenmin beviel, het talent Jethro Mashart na twee duels geblesseerd raakte en rechtsback Fabian Sporkslede als linksback een noodoplossing was, kreeg Leigh in de laatste drie duels tot de winterstop zijn plek terug van Mitchell van der Gaag. In die serie pakte NAC zeven punten en verwierf de technisch beperkte Leigh met zijn onbehouwen spel en nimmer aflatende werklust een cultstatus bij de aanhang van de Yellow Army.

Volledig scherm Supporters van NAC lieten speciale masker maken met daarom de de beeltenis van publiekslieveling Greg Leigh. © Pix4Profs / Johan Wouters

Onder Ruud Brood werd de verdediger die het Rat Verlegh Stadion op onorthodoxe wijze in vuur en vlam kon zetten weer afgestoft. Toch gaat de fysiek sterke Leigh niet mee de eerste divisie in. Zijn bijdrage blijft daardoor beperkt tot zestien wedstrijden, één goal (kopbal VVV-thuis) en drie assists waaronder twee in het met 4-2 gewonnen duel tegen Heerenveen eind december.

Met het wegstrepen van grootverdieners als Leigh, Gervane Kastaneer, Mikhail Rosheuvel, Mitchell te Vrede en huurling Robert Mühren heeft technisch directeur Tom Van Den Abbeele de afgelopen weken flink gesneden in de salarishuishouding. Leigh is na Daan Klomp en Diego Snepvangers (beiden Helmond Sport) de derde speler die verhuurd wordt door NAC. In de huurovereenkomst tussen Aberdeen en NAC is opgenomen dat de Schotse club de mogelijkheid heeft de speler over een jaar definitief in te lijven.