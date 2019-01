NAC verhuurt linksback Carolina aan FC Den Bosch

Carolina (20) speelde in de eerste seizoenshelft zes competitieduels voor NAC, maar verloor daarna zijn basisplaats. De vijfvoudig international van Curaçao werd in de zomer van vorig jaar voor drie jaar vastgelegd door de inmiddels vertrokken directie. Geen moment heeft de speler, die werd gescout bij Jong PSV, aangetoond een meerwaarde te zijn voor de Bredase club.

De linksback is de vierde speler die vertrekt deze winter: Robbie Haemhouts (gestopt), Olivier Rommens (Top Oss) en Vinnie Vermeer (Nashville, VS) gingen hem voor. Ook Greg Leigh mag uitzien naar een andere club, probleem is alleen dat de Engelsman vorige week geblesseerd is geraakt op de training.