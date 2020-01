NAC vergeet de trekker over te halen en mist scorend vermogen

‘We hebben acht open kansen gecreëerd, daar ligt het niet aan’

1:07 ,,Ik had denk ik vier kansen die binnen moesten”, zegt Othmane Boussaid schuldbewust. ,,We hadden niet zoveel geluk vandaag. Je hebt zo van die wedstrijden dat je kansen mist en niks binnen wil gaan. We moeten positief blijven, want qua wedstrijd hebben we heel goed gespeeld.”