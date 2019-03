NAC verdient tenminste drie ton aan verkoop van Karol Mets aan AIK

De 25-jarige centrale verdediger die in Breda in ongenade is gevallen doordat hij de dag voor de wedstrijd (1 maart) met Vitesse een transferverzoek indiende, is donderdag voor een bedrag van minimaal 300.000 euro getransfereerd naar AIK Fotboll uit Solna, een voorstad van Stockholm. Dat stellen ingewijden. Met bonussen kan dat bedrag nog oplopen voor NAC, dat tevens een doorverkooppercentage heeft bedongen.

In 2017 betaalden de Bredanaars naar verluidt 100.000 euro aan het Noorse Viking FK voor de 52-voudig Ests international die een doorlopend contract had tot medio 2020. In het officiële persbulletin zegt NAC dat de club minimaal het drievoudige van de transfersom ontvangt voor de transfersom die in het verleden voor Mets betaald is. Mets heeft getekend tot eind 2021 bij AIK.