NAC-verdediger Velthuis zoekt naar oorzaak voor ineenstorting na rust: ‘We moeten meer lef hebben’

,,Ik denk dat we de goals te makkelijk weggeven, waardoor je twee minuten na rust alweer gelijk staat, wat niet nodig is. Daarna laten we het denk ik lopen”, luidde zijn antwoord op de vraag. ,,Ik denk dat we echt een goede eerste helft speelden, vijf grote kansen kregen en weinig weggaven. In de tweede helft komen zij scherper uit de kleedkamer, scoren ze snel. Drie, vier minuten later scoren ze weer. Ja, dan sta je met 2-1 achter. Dat is gewoon jammer, natuurlijk.”

Een understatement. Maar was die vroege 1-1 dan zo'n grote tik? ,,Ja, wat is een grote tik? Natuurlijk doet dat wat. Je wil scherp aan de tweede helft beginnen. Zo'n vroege tegengoal is dan even lastig.” Het goede gevoel van de eerste helft leek volledig weg. ,,Ik denk dat we het daarna wel probeerden. Weer aansluiting zoeken, in ons spel komen van de eerste helft. Maar ja, wat ik zeg, dan krijg je ook snel de 2-1 tegen. Je probeert het wel, maar als het dan niet lukt, is dat lastig.”

Scherpte

Scherpte, daar wees hij op. Ook bij de tegengoals. ,,De eerste was uit een standaardsituatie, daar zijn we niet scherp op de rebound. De tweede goal moet ik nog terugzien voordat ik daar wat over kan zeggen.” Wat er in de kleedkamer gezegd werd na afloop? ,,Dat we het in de eerste helft eerder hadden moeten beslissen en dat we scherper uit de kleedkamer moeten komen.”

Het was niet de eerste ineenstorting in de tweede helft. Ook in de tweede helft tegen De Graafschap toonde NAC een ander gezicht dan voor rust. Alleen was het verschil vrijdag niet zó groot als maandag. ,,Scherpte”, herhaalt hij. ,,Daar moeten we mee aan de slag. Zonde dat je net als vrijdag een goede eerste helft speelt en het daarna weggeeft. Daar moeten we iets op verzinnen. We moeten blijven voetballen, in plaats van lange ballen spelen. Meer lef hebben.”

Precies zoals voor rust. ,,Dat was heel goed. Daar moeten we op verder bouwen. Goed voetbal, grote kansen en in het verdedigen heel scherp. Als team druk gezet waardoor we het Jong Ajax lastig maken. Dat moeten we voortaan de tweede helft zien vast te houden.” Concluderend: ,,3-1 verliezen was niet nodig geweest. Maar vrijdag komt weer heel snel, dan moeten we er staan.”

Bekijk hier het interview: