NAC-verdediger Van Hecke staat voor lucratieve overstap

In het prinsdom kan Van Hecke, die in Breda een modaal salaris heeft, tien tot vijftien keer meer gaan verdienen. De belangen van de centrale verdediger wordt behartigd door Louis Laros en Patrick van Diemen. De oud-profvoetballers zijn in dienst van spelersvakbond VVCS en doen de onderhandelingen namens Van Hecke. Een van de voorwaarden om te tekenen bij AS Monaco, is een verhuur aan FC Utrecht en niet Cercle Brugge dat een satellietclub is van de Monegasken.

Dat NAC met AS Monaco een financiële mogendheid heeft gevonden, die eigendom is van een Russische miljardair, is een geschenk uit de hemel voor de eerstedivisionist. De transfersom die AS Monaco wil betalen, ligt immers zo'n anderhalf miljoen euro hoger dan de bieding van naar verluidt 750.000 euro die FC Utrecht deed. Via een omweg kan de bekerfinalist de 20-jarige Zeeuw alsnog verwelkomen als versterking van het komende seizoen. AS Monaco vindt het geen namelijk probleem om Van Hecke niet bij het eigen Belgische filiaal maar in de eredivisie zijn vlieguren te laten maken.