NAC-verdediger Rutten noemt coronasituatie heftig: ‘Wat het nog heftiger maakt, is de onduidelijkheid’

videoNAC verliest twee toppers op rij, maar er is maar één onderwerp waarover het gaat bij de Bredase ploeg. De Parel van het Zuiden is hard getroffen door corona en dat heeft een grote impact, bevestigt verdediger Moreno Rutten. ,,Zeker is deze nederlaag een teleurstelling, maar in je hoofd spelen wel andere dingen.”

,,Het mag geen excuus zijn, maar toch ben je er de hele tijd mee bezig”, doelt Rutten op het coronavirus dat bij NAC heel wat mensen trof. ,,Iedereen heeft meegekregen dat het een grote impact heeft op onze groep, omdat je een aantal vaste krachten mist. Spelers met veel kwaliteit, die dat in de eerste zes wedstrijden hebben laten zien.”

Niet alleen fysiek, maar ook mentaal komt het aan. ,,Het is heftig. Wat het nog heftiger maakt, is de onduidelijkheid. Vandaag ook weer: je hoort pas op het laatste moment de uitslagen van de tests. Ik snap dat het druk is met testen, vandaag zijn er weer meer dan tienduizend mensen besmettingen bijgekomen. Die mensen zijn ergens getest. Ik wil niet zeggen dat wij voorgetrokken moeten worden, ik respecteer de werkwijze, maar het helpt zeker niet mee.”

Thuis zitten

Bang om het virus te krijgen is hij niet geweest. ,,Maar de risicogroep dicht bij mij, mijn opa en oma, die vermijd ik. Ik wil niet op mijn geweten hebben dat ze het via mij oplopen. Zelf ben ik niet angstig, ik houd me netjes aan de regels en heb veel thuis gezeten. Maar thuis je programmaatje afwerken is heel wat anders dan een groepstraining, dus je komt met een achterstand op de club”, bevestigt hij nogmaals het gevolg van de huidige situatie.

Zelf speelde hij tegen Almere City (2-0 nederlaag) met liesklachten. Dinsdag viel hij voor de aftrap uit, maar in Almere kon hij toch starten. ,,Het was dusdanig beter dat ik kon spelen en kijken hoelang ik het vol zou houden. De pijn is niet weg, maar dan maar even op de tanden bijten. Gelukkig is het in deze 75 minuten niet erger geworden.”

Voorlopig zal het bij NAC nog wel even blijven gaan over Covid-19. ,,Dit onderwerp zullen we nog wel blijven aanhalen de komende weken. Je kunt er je vraagtekens bijzetten of we überhaupt mogen spelen. Dat wij juist in deze reeks veel coronagevallen hebben is voor ons nadelig, maar ik ben al met al blij dat we nog mogen voetballen.”

Volledig scherm Moreno Rutten © BSR Agency