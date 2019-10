NAC-verdediger Riera: ‘We tonen veerkracht en vechtlust en weigeren om op te geven’

Met gebogen hoofd doet hij zijn relaas. Niet de gelijkmaker, maar de tegendoelpunten trekt Roger Riera zich als opperbevelhebber van de afweerlinie persoonlijk aan. In zijn wereld is de nul heilig en dan voelt de 2-2 tegen FC Eindhoven als een nederlaag.

,,De laatste tijd stond het verdedigend goed, vandaag (gisteren, red.) geven we de goals zomaar weg. Het is onze eigen schuld, omdat we twee keer dom balverlies leiden en de tegenstander daarmee in het zadel helpen. Een keer over rechts en vervolgens over de linkerkant”, zegt NAC-verdediger Riera in de rol van analist.

,,Tegelijkertijd weten we ons over de teleurstelling heen te zetten en met de juiste houding een punt te pakken. ‘Wij zijn NAC’; dat straalden we na de achterstand uit, daar ben ik tevreden over. Toch voelt dit gelijkspel niet goed, omdat alles minder dan een zege te weinig is voor NAC.”

Verantwoordelijk

De 2-2 vijf minuten voor tijd is het eerste doelpunt van de 24-jarige Riera uit zijn carrière die in januari 2016 van start ging. ,,Ik stond toevallig op de juiste plek. Wat overheerst is toch de teleurstelling van het niet winnen. Het werk van een verdediger is het voorkomen van doelpunten, daar voel ik mij verantwoordelijk voor. Dat zit meer in mijn hoofd, de nul geeft mij namelijk meer voldoening dan zelf scoren.”