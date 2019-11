NAC-verdediger Riera: ‘Moeten ons hoofd niet op hol laten brengen’

Wat opvalt na de aanfluiting tegen Jong Ajax (1-2-nederlaag, waarbij de term angsthazenvoetbal prima past), is dat spelers en trainer de behoudende spelopvatting van NAC afdoen als gedisciplineerd, realistisch, georganiseerd en taakbewust. Feit is dat NAC op de algehele ranglijst is weggezakt naar de achtste plaats.

Centrale verdediger Roger Riera blijft, ondanks de achterstand van twaalf en negen punten op Cambuur en De Graafschap, positief gestemd. ,,We kunnen ons het hoofd niet op hol laten brengen. We zijn pas in de november, er zijn nog zat wedstrijden. Als we nu het geloof in een goede afloop verliezen, zijn we dood."

Trainer Ruud Brood zei vrijdag dat voldoende dingen heeft gezien waaraan hij zich kan vasthouden. ,,We maken een goede goal en Jong Ajax komt eigenlijk heel gelukkig op gelijke hoogte." En: ,,De laatste seconde bal op de paal (Riera, red.)..., dan zit het ook niet mee."

Voetballes

Vergeten wordt dat NAC onder de bezielende leiding van Stijn Vreven en beperkte spelers als Sporkslede, N'Toko, Meijers, Horsfield, Haemhouts, Verschueren en Korte in de eerste divisie op 17 maart 2017 Jong Ajax met 4-3 versloeg. Een Jong Ajax met Mazraoui, Nouri, Frenkie de Jong, Eiting, Neres en Cassiera, ofwel een elftal dat misschien wel beter was dan het Jong Ajax dat NAC afgelopen vrijdag voetballes gaf. De geestdrift van dat NAC-elftal met Manu García en Cyriel Dessers als uitblinkers, is een voorbeeld voor het huidige team dat meer (individuele) kwaliteit herbergt en tegelijkertijd met poep in de broek voetbalt.

,,Hoewel dit Jong Ajax een goed elftal is, ben ik van mening dat wij ze redelijk in bedwang hielden en dat wij het ritme van de wedstrijd bepaalden", zegt Riera. ,,Ik denk dat we de wedstrijd goed hebben benaderd en prima begonnen. De gelijkmaker mag niet gebeuren. Wij moeten zo'n voorsprong over de streep trekken. De 1-2 in de laatste vijf minuten, kan ook niet. Daar worden we voor gestraft."

Als hem wordt voorgelegd dat NAC met zes man achterop verdedigde en amper aanstalten maakte om aan te vallen, zegt Riera: ,,Ik begrijp het dilemma, maar ten opzichte van de laatste wedstrijden hebben we vooruitgang geboekt. Achterin stond het veel beter. Dan bedoel ik de organisatie. Iedereen weet wat hij in zijn rol moet doen. Wat er nu aan schort, is dat we beslissender in de zestien moeten zijn.”

Mogelijke opstelling

Olij; Verschueren, Rösler, Riera, Mashart; El Allouchi, Boussaid, Ivan Ilic, Luka Ilic; Dogan en Van Hooijdonk.