NAC-verdediger Bakker vindt het tijd voor de ommekeer: ‘We moeten weer richting boven’

,,Slecht.” Danny Bakker is duidelijk als hij de seizoensstart met zijn nieuwe club moet omschrijven. Plek zeventien is de pijnlijke realiteit na zeven speelrondes. ,,Daar kun je maar één woord voor vinden.” De 26-jarige verdediger, deze zomer transfervrij overgekomen, had er zelf ook meer van verwacht. ,,Je gaat naar een grote club die thuishoort in de eredivisie. Iedereen weet hoe het vorig jaar is afgelopen, dus wil je een herstart maken en nu wel voor promotie gaan. Dan is het een flinke dreun als je kijkt waar we nu staan: ergens onderaan.”