NAC-verdediger Bakker draagt treffer op aan overleden vader: ‘Hij is morgen jarig, deze is voor hem’

Voor Danny Bakker had de 3-1-zege op VVV-Venlo een bijzonder randje. De verdediger van NAC draagt zijn doelpunt op aan zijn in december overleden vader. ,,Ik ben heel blij met deze goal voor hem.”

Met het hoofd zette de centrumverdediger NAC op 1-0 na een kwartier spelen. ,,Eindelijk weer raak vanuit een corner, met het hoofd. Ik wachtte er al een tijdje op. Net als tegen Jong AZ (uit), werd de bal weer verlengd. Dan zet ik zonder na te denken mijn hoofd er tegenaan en vliegt ie binnen. Daar ben ik zeker tevreden mee.”

Te meer omdat het voor Bakker een emotionele treffer was. Hij vierde het door met zijn vingers naar de hemel te wijzen. ,,Mijn vader is overleden in december. Hij is morgen jarig. Deze is voor hem. Het brengt een stukje ontlading met zich mee. Mijn familie is hier, mijn schoonfamilie en mijn vrienden, die me altijd steunen. Mijn vader was er ook altijd, dat is een groot gemis. Ik ben blij met deze goal voor hem.”

De treffer hielp NAC ook in het zadel tegen een bijzonder matig VVV. De tweede goal liet niet lang op zich wachten. ,,Als je daarna nog doorgaat kun je ook de 3-0 of 4-0 maken, als je echt gaat drukken. Daar deden we te weinig mee. Daar kunnen we nog aan werken.”

Streep onder slechte reeks

Met de 3-1 zege wordt een streep gezet onder een matige reeks van drie wedstrijden zonder zege én zonder goal. ,,We wilden ons revancheren, die drie wedstrijden waren NAC onwaardig. Als je zo begint in de eerste helft, krijg je het publiek erachter en ga je een mooie wedstrijd tegemoet. (...) We hebben veel gesproken deze week, vooral tegen Jong FC Utrecht was het schandalig.”

Met de zege doet NAC goede zaken voor het bereiken van de play-offs, met nog vier wedstrijden te gaan. ,,Zeker, maar het blijft spannend. Almere heeft goede hoop op de vierde periodetitel, maar wij gaan nu over De Graafschap heen. Er zijn nog wat wedstrijden te spelen, maar als we er elke keer zo ingaan als vandaag, dan kunnen we vol voor de play-offs gaan.”

Volledig scherm Danny Bakker na zijn goal © Pro Shots / Marcel van Dorst