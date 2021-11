NAC-verdediger Adiléhou ziet WK-droom uiteenspatten

Geen WK in Qatar eind volgend jaar voor Moïse Adiléhou. Gistermiddag ging de droom van de in Frankrijk geboren Beniner eekhoorn in rook op. De Democratische Republiek Congo was in de zesde en laatste wedstrijd met 2-0 te sterk voor Benin. Daarmee nam het de koppositie over en kaapte het de groepswinst voor de neus van Benin weg dat een gelijkspel genoeg om eerste te worden.