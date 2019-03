NAC valt onder Ruud Brood terug op vier verdedigers: ‘Durf te voetballen, durf aan te vallen’

,,Die kans is wel groot ja”, antwoordt Ruud Brood op de vraag of NAC zondag (12.15 uur) met vier verdedigers speelt tegen VVV. ,,Misschien dat er een fase is dat je een wedstrijd met vijf verdedigers over de streep moet trekken, mijn voorkeur heeft het niet.”

Brood snapt de gedachtegang van trainers die een laatste lijn optrekken van vijf, zelf heeft hij meer op met de klassieke veldbezetting 4-3-3. ,,Alles uitproberen, vijf verdedigers gebruiken en toch veel goals tegen krijgen. Vorig jaar met Gertjan Verbeek bij FC Twente zag je dat ook. In belangrijke wedstrijden met PSV (Brood was tussen 2015 en 2018 drie seizoenen assistent in Eindhoven, red.) hebben we ook zo gespeeld, als het systeem van de tegenstander dat vroeg. Met vijf bouw je een extra verdediger in om goals te voorkomen, maar het is gebleken dat de kans op verliezen niet kleiner werd. Dat zag je ook bij NEC met Peter Hyballa. Ik ben anders ingesteld als trainer.”

Afgaande op de training lijkt het erop dat de maandag aangestelde Brood kiest voor Menno Koch en Erik Palmer-Brown in het centrum van defensie. Dorian Dervite en Daan Klomp werden beide partijvormen bij de reserves ingedeeld. Jan Paul van Hecke speelt weer bij onder 19. Daarnaast mogen Anouar Kali en Mounir El Allouchi, beiden in de rug van nummer tien Ramon Pascal Lundqvist aanspraak maken op een basisplaats.

Vraagteken

Mitchell te Vrede is een klein vraagteken voor de ontmoeting met VVV. De topscorer trainde vrijdag apart en ging uit voorzorg eerder naar binnen. ,,Ik ga er vanuit dat hij zondag beschikbaar is”, zegt Brood. ,,Het is een jongen die graag wil, maar het moet wel verantwoord blijven.” Linksback Alex Gersbach ontbrak in Zundert. ,,We hebben hem er even uitgehouden vanwege een jetlag. Hij was ook grieperig, dat speelde ook een rol.”

Om het schier onmogelijke gat van acht punten te dichten, is een zege tegen VVV zondag bittere noodzaak. ,,We moeten als team opereren, anders worden wij door VVV weggespeeld. Zij hebben snelheid en zijn gevaarlijk in de omschakeling. Het is belangrijk dat er bij ons een bepaalde energie vrijkomt. Niet elke speler heeft die uitstraling, maar ze moeten wel trachten om in hun uitvoering er alles aan te doen. Dus niet gelaten afwachten. Durf te voetballen, durf aan te vallen; dat geldt voor alle spelers.

Khalid Karami en Sydney van Hooijdonk zijn weer terug, terwijl Luka Ilic en Sullay Kaikai ook volledig belastbaar zijn. De geblesseerde Robert Mühren daarentegen bleef binnen en Grad Damen kampt met lichte klachten. Arno Verschueren tenslotte is nog immer herstellende van zijn knieblessure.