NAC uitgewinkeld centraal achterin: ‘Ook als Riera vertrekt, denk ik dat het hierbij blijft’

NAC laat Feyenoord-tie­ner rijpen zonder koopoptie

6 januari Dat hij negentien jaar is en nooit in wedstrijdverband heeft opgebokst tegen sluwe types als Robert Mühren (31), Ralf Seuntjens (31) en Thomas Verheydt (28) is geen reden om aan te nemen dat Ramon Hendriks voor de breedte is gehaald. NAC denkt namelijk dat de 32-voudig jeugdinternational zich in de basiself kan knokken.