NAC-uitblinker Seuntjens onverbiddelijk na gelijkspel: ‘Hele tijd kappen en draaien, daar word ik schijtziek van’

Een piepjong NAC speelde zondagmiddag de eerste wedstrijd van het seizoen gelijk (2-2). Op bezoek bij VVV-Venlo redde het in de slotminuut één punt. Desondanks was uitblinker Ralf Seuntjens allesbehalve tevreden.

Bredanaar Seuntjens maakte op grond van een voormalig werkgever zijn debuut voor de club van zijn dromen. Dat resulteerde al binnen tien minuten in zijn eerste treffer. In een fase dat NAC de Limburgers met de rug tegen de muur duwde. Tevreden was hij echter geenszins. ,,De eerste helft waren wij veel beter. Maar we komen 0-1 voor en gaan dan allemaal ballen over de zijlijn schieten.”

Volledig scherm Seuntjens na zijn eerste goal voor NAC. © Pro Shots / Marcel van Dorst ,,We denken te makkelijk", verklaart Seuntjens voor de camera's van ESPN. ,,Het tempo ging omlaag en dat speelde VVV in de kaart. Dan gaat het moeilijk worden.” Onverbiddelijk, volledig zichzelf zijnde, gaf de nieuwe aanvalsleider van de Parel van het Zuiden een haarfijne analyse. ,,Die eerste goal is een vrije trap, die tweede een eigen goal. Dat is klote. Dat dat je overkomt. Dan moet je gaan vechten voor die 2-2, die gelukkig heel laat nog valt.”

,,Maar de jeugdigheid moet er wel af", vervolgt een temperamentvolle Seuntjens. ,,Niet de hele tijd kappen en draaien. Daar word ik schijtziek van. Ik heb het een paar keer gezegd, maar ze blijven het doen. Dat moet er snel uit.” Dat zijn aanwijzingen niet altijd opgevolgd werden, steekt een beetje bij de leider van NAC. ,,Natuurlijk word ik daar gek van. Maar het is een proces", nuanceert de spits. Seuntjens is namelijk ook complimenteus voor zijn jonge medespelers. ,,We moeten ermee aan de gang. Want het zijn echt goede spelers. Allemaal met genoeg potentie. Maar soms moet je niet met elk balcontact een assist willen geven.”

De late gelijkmaker van stadsgenoot en debutant Boris van Schuppen zorgde ook voor trots bij de routinier, die aangever op die treffer was. ,,We hebben gestreden en er stond een echt team. Tot de laatste minuut hebben we druk gezet. Dat vond ik fijn om te zien. Al ben ik nu gefrustreerd, want ik voelde dat we hier konden winnen.”

Volledig scherm Seuntjens tijdens zijn debuut voor NAC. © Pro Shots / Marcel van Dorst