NAC-uitblinker Rösler laat zien grote schoenen Van Hecke te kunnen vullen: ‘Zorg dat ik er klaar voor ben’

videoNAC won dinsdagavond, zonder de op een transfer wachtende Jan Paul van Hecke, van eredivisionist RKC Waalwijk: 0-2. Vervanger Colin Rösler was een van de grote uitblinkers aan Bredase zijde en liet zien klaar zijn om de taken van Van Hecke per direct over te nemen.

,,Ik hoop het", gaf de onverstoorbare Noorse jeugdinternational na de zege in het Mandemakers Stadion aan op de vraag of hij klaar is voor een vaste plaats in de basiself van NAC. ,,Ik heb hard aan mezelf gewerkt. Hopelijk kan ik volgend jaar een cruciale speler voor het team zijn.”

Met het aanstaande vertrek van Jan Paul van Hecke, die in Waalwijk aan de kant bleef, lijkt het moment daar voor Rösler. ,,Het is een mooie tijd voor Jan Paul. Iedereen is geïnteresseerd in hem. Ik gun hem de beste toekomst. Zelf probeer ik vooral op mezelf te letten en te zorgen dat ik er klaar voor ben.”

Bescheiden, maar onverschrokken

In Waalwijk gaf Rösler geen millimeter ruimte weg. De manier waarop de onverschrokken mandekker in de 88ste minuut zijn directe tegenstander van het scoren hield, was illustratief voor zijn optreden. Desondanks blijft Rösler bescheiden. ,,Er zijn altijd verbeterpunten. Maar we voelden ons inderdaad comfortabel achterin. We moesten veel verdedigen, maar bleven dat goed doen en gaven weinig weg. Dat geeft vertrouwen.”

Op de vraag of Rösler ook over elf dagen tegen Jong AZ de voorkeur boven Nacho Monsalve krijgt, reageert de Noor ingetogen. ,,Laten we het hopen.” Al staat Rösler te popelen, geeft hij toe. ,,Het is al zo lang geleden, een wedstrijd in competitieverband. Daar doe je het allemaal voor. Hopelijk wordt het volgende week een kickstart van een geweldig seizoen.”

Colin Rösler liet zich dinsdagavond goed zien.