NAC-uitblinker Haye klaar voor maand vol toppers: ‘Gaan die reeks vol vertrouwen in’

video,,Vooraf wordt er gezegd dat je in het begin veel wedstrijden kunt winnen, maar bij onze concurrenten zie je dat die duels helemaal niet zo gemakkelijk zijn. Het zegt veel dat wij hier met 18 punten staan”, zo verwoordt Thom Haye de competitiestart die NAC - weliswaar tegen een tweetal laagvliegers en vier beloftenteams - foutloos door is gekomen.

Bij beloftenploegen is het bijvoorbeeld altijd maar afwachten wat voor team je treft. De Graafschap kreeg een pak slaag van Jong AZ, Go Ahead Eagles verloor van Jong FC Utrecht en Jong Ajax, maar NAC bleef fier overeind. Resultaat: 18 punten, 18 doelpunten voor, 3 tegen. Tegen Jong Ajax werd het nooit een echte wedstrijd (4-0). ,,Het ging gemakkelijker dan verwacht”, gaf Haye toe. ,,Maar dat zoek ik vooral bij onszelf. We zaten vanaf het begin goed in de wedstrijd. Nooit heb ik het gevoel gehad dat we in de problemen zouden komen.”

Het was een bijzonder Avondje NAC. Eentje om niet snel te vergeten. Afgewerkt in een verlaten Rat Verlegh Stadion. ,,Ik kwam het veld op, volle focus op die wedstrijd, maar kon het niet laten om even rond te kijken. Toen keek ik nog even wat teamgenoten aan en dacht ik: wat een aparte sfeer. Dat blijft heel gek.” Maar vanaf minuut één bleek dat voor NAC - toch zo vaak gedragen door het publiek - geen probleem. ,,Dat we heel die wedstrijd gedomineerd hebben, vond ik sterk.”

De schijnwerpers waren uiteraard voor hattrick-held Sydney van Hooijdonk, maar in diens kielzog speelde ook Haye weer een sterke wedstrijd. FOX Sports-commentator Vincent Schildkamp noemde hem ‘het scharnier van het spel van NAC’. De uitblinker denkt dat zijn ploeg klaar is voor de maand vol toppers die er nu aankomt: De Graafschap, Cambuur én Almere City. ,,We gaan die reeks vol vertrouwen in.”

Volledig scherm 02-10-2020: Voetbal: NAC v Jong Ajax: Breda Jaymillio Pinas of Jong Ajax, Thom Haye of NAC Breda © BSR Agency