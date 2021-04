NAC trekt corona-teugels aan na mini-uitbraak

Immers blijft strijdbaar: ‘Niemand zet ons opzij, we gaan voor niemand uit de weg’

16 april ,,Voor ons was dit een belangrijke en moeilijke wedstrijd, Roda JC uit. Op voorhand zie je dat iedereen denkt dat wij hier een tik krijgen, maar uiteindelijk is dat niet zo", zegt Lex Immers direct na de 3-3 bij Roda JC voor de camera van zendgemachtigde ESPN. ,,Wij moeten de wedstrijd eigenlijk winnen, want er worden zomaar twee goals aan Roda gegeven. Dat zijn dingen die gebeuren.”