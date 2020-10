NAC traint weer in groepsverband, geen nieuwe besmettingen

KNVB wil blessures voorkomen en honoreert daarom verzoek tot uitstel van NAC

14 oktober ,,Aan het begin van dit seizoen hebben we als KNVB gezegd dat het een grillig seizoen zou worden. De enige manier om dit jaar door te komen is samenwerken en flexibel zijn.” Reden om NAC - Cambuur over het weekend heen te tillen en de thuisploeg daarmee een kans te geven onder normale condities naar de wedstrijd toe te leven. Dat zegt manager competitiezaken betaald voetbal Jan Bluyssen namens de voetbalbond.