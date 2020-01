NAC-trainer Weijs geniet volop: ‘En met mij, als ik om mij heen kijk, de rest van de staf en alle spelers’

,,Overall ben ik tevreden”, zegt Willem Weijs kort na de 1-6-overwinning op FC Ferreiras, koploper van het vierde Portugese niveau. ,,De weerstand viel misschien wat tegen. Lastig om te zeggen of zij zoveel minder waren of wij zoveel beter. Nog niet alles gaat goed, maar over het algemeen vind ik wel dat wij echt een goede indruk hebben gemaakt.”

De interim-trainer van NAC, 32 lentes jong en trainer in opleiding, is tevreden over de bedrijvigheid van het team waarmee hij vijf dagen in de Algarve verbleef. ,,Dat zit hem vooral in de gretigheid van de spelers en in de bereidheid om een bijdrage te leveren aan de afspraken die we hebben gemaakt. We hebben een aantal spelprincipes belangrijk gemaakt en ik zie dingen terug waarop we getraind hebben. Daar zijn we groeiende in.”

Pressie, geestdrift, druk zetten, hoog tempo en de bal zo snel mogelijk veroveren bij balverlies. Zomaar aantal zaken die Weijs in de ploeg wil slijpen. ,,Het zal ook van de tegenstander en de wedstrijd afhangen, maar in principe zijn dat wel de dingen die we willen zien. Dat willen de supporters ook graag, dat past ook een beetje bij NAC. Aan ons om dat vast in het systeem te krijgen. De gedachten overbrengen is niet moeilijk, die heb ik al in mijn hoofd zitten. Het vraagt automatismen, afspraken en flexibiliteit voordat het allemaal precies in elkaar valt. Dat moeten we nog gaan ontdekken. Het gaat om de intentie die de spelers laten zien. En de intensiteit, honderd procent.”

Volledig scherm Vlnr. assistent Molhoek, interim-trainer Weijs en keeperstrainer Ten Rouwelaar. © BSR Agency

Liefhebber

Én de energie die de spelers in een potje als met de amateurs van FC Ferreiras leggen. ,,Dat is zeker belangrijk, maar ik vind het moeilijk om te zeggen dat dat het belangrijkste is omdat in het voetbal alles met elkaar verbonden is. Als wij heel veel energie leveren, maar wij komen iedere keer te laat of de afstanden kloppen niet, dan schiet het verhaal ook niet op. Laat duidelijk zijn: intensiteit is een belangrijk onderdeel, dat willen we laten zien aan de mensen.”

Ambitieus als hij is, geniet Weijs van het dagelijks werken met leergierige talenten die het maximale uit hun mogelijkheden willen halen. ,,Ik ben een liefhebber van het spelletje en houd ervan om elke dag op het veld te staan en met jongens in gesprek te zijn om invloed te hebben in het coachingsproces. Voor mij is dit prachtig. Ik geniet hiervan, iedere dag. Dit is een fijne periode geweest en een fijne start voor ons allemaal met deze wedstrijd als toetje. Ik geniet volop en met mij, als ik om mij heen kijk, de rest van de staf en alle spelers.”