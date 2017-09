NAC-trainer Vreven: 'Verliezen van amateurclub zou een schande zijn'

Pratende Karol Mets geniet van fanatieke NAC-fans

8:47 Na vier invalbeurten, stond Karol Mets zaterdag tegen FC Groningen voor het eerst in de basis bij NAC. Een terugblik in drie delen met de 24-jarige middenvelder uit Estland. In superlatieven laat hij zich uit voor over de Yellow Army, de Bredase achterban die in hem verroering bracht tijdens zijn eerste basisoptreden.