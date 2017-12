NAC-trainer Vreven: 'Hebben met deze spelers genoeg kwaliteit om ons te handhaven'

,,Dat we te weinig punten hebben en dat er kritiek is, begrijp ik. We staan absoluut niet waar we willen staan. We hebben goede en slechte wedstrijden gespeeld, maar er is niets dat zegt dat wij gaan degraderen. Helemaal niet zelfs. We zijn niet eens op de helft van het seizoen. Als wij twee keer winnen, staan we bijna in het linkerrijtje. Ik vind dat er nu te fatalistisch wordt gedacht.”

Waarom heeft u na de 0-8-nederlaag tegen Ajax maar een wijziging doorgevoerd in uw elftal?

,,Daar kan ik heel makkelijk op antwoorden: Ik vind niet dat we 25 volwaardige eredivisiespelers hebben. Ik kan niet een aantal spelers overboord gooien of wegsmijten, terwijl ik denk dat ik die straks weer nodig heb. Ik hoop dat ik spelers beter maak en dat die straks wél het gewenste eredivisieniveau halen.”

Waarom blijft u vasthouden aan Mark Birighitti als eerste doelman?

,,Op het moment dat Andries Noppert een moeilijke periode doormaakte, hebben wij besloten een nieuwe keeper te halen. Ook omdat we voor onze derde keeper (Sven van der Maaten) een tijdelijk vertrek mogelijk wilden maken. We moesten daarom sowieso een nieuwe keeper halen. Ons oog is toen op Mark Birighitti gevallen, maar zeker niet in de zin van: ‘Wij halen hem even als eerste keeper, hij houdt ons in de eredivisie.’ Hij stond op dat moment op dezelfde hoogte als de andere keepers. Toen Mark kwam, is Nigel Bertrams echter opnieuw geblesseerd geraakt. Ik zie ook dat Mark goede, mindere en slechte wedstrijden heeft gespeeld. Een keeper moet de kans krijgen om te groeien. De wedstrijd voor FC Utrecht, PEC Zwolle thuis, heeft Mark zijn beste wedstrijd gehad. Om hem dan achteraf op te offeren omdat Nigel het goed gedaan heeft tegen Utrecht, vond ik niet correct. Ik wil er ook weer geen circus van maken.”

Toch kost Birighitti NAC flink wat punten gekost.

,,Birighitti laat te veel goals binnen en heeft nog niet laten zien dat hij een eredivisiewaardige keeper is. Daar ga ik volledig in mee.”

Overweegt u om de keeper te wisselen voor de laatste vijf wedstrijden tot aan de winterstop?

,,De keuze voor de keeper is hetzelfde als de keuze voor de spelers. De concurrentie tussen de keepers is groot en het niveau ligt dicht bij elkaar. Vandaag (donderdag) heb ik tegen mijn spelers gezegd: ‘Het gaat niet om Stijn Vreven, Rob Penders, Jelle ten Rouwelaar, Piet, Klaas of iemand anders. Het gaat enkel om de spelers waarmee wij op korte termijn wedstrijden kunnen winnen.”

Staat Birighitti ter discussie?

,,Iedereen staat ter discussie. Dat lijkt me heel logisch. We winnen niet genoeg wedstrijden, dus trainers en spelers staan ter discussie.”

Het zou dus kunnen dat u zondag van keeper wisselt?

“Dat zou zomaar kunnen, ik zou niet weten waarom dat niet kan. De laatste zeven wedstrijden zijn niet gewonnen. Vandaag (donderdag) voor het partijspel heb ik gezegd: ‘Ik heb een aantal spelers op papier die zeker starten en een aantal posities die open staan. Dus laat het mij zien, iedereen krijgt kansen.’ Zondag stel ik de spelers op waarvan ik denk dat die van Excelsior kunnen winnen.”

Waarom hebben Jeff Stans en Gianluca Nijholt dit seizoen nog geen minuten gemaakt in de eredivisie?

,,Nijholt zit in de selectie, dat wil zeggen dat hij inzetbaar is. Dat hij niet begint, is een sportieve keuze. Je haalt Stans aan, een speler die vorig jaar in de eerste divisie ook weinig heeft gespeeld. Dat is een sportief verhaal. Dan kan je toch niet zeggen: ‘Ja maar die heeft de ideale leeftijd.’ Dat is niet terecht. Hij doet niet wat ik van iemand op zijn positie verwacht. Ik kies niet tegen Stans, integendeel. Ik kies voor spelers waarvan ik vind dat die op dit moment beter zijn. Het is puur een sportieve keuze gebaseerd op wat ik elke dag op de trainingen zie, omdat ik denk dat wij andere dingen nodig hebben. Ik heb niets persoonlijk tegen Jeff Stans.”

Waarom heeft u de laatste weken vastgehouden aan Rai Vloet op links en Giovanni Korte en rechts? Vloet rendeerde beter op tien kort achter de spits, terwijl Paolo Fernandes op de deur klopt.

,,Korte was in een bepaalde periode onze beste en gevaarlijkste speler. Daarnaast heb ik Korte nodig voor diepgang zonder bal. Ik heb geen andere speler die dat heeft. Korte speelt slechte wedstrijden, zeker, maar hij heeft door zijn energie altijd zijn waarde voor het elftal en is een speler die zich opoffert als het slecht gaat. En als hij het niet goed doet, wissel ik hem. Voor de linkerkant heb ik weinig keuze. Agyepong is er niet, Fernandes moet een tandje bijzetten op eredivisieniveau.”

Waarom is Fernandes volgens u niet klaar voor een basisplaats?

,,Hij zit in een ontwikkelingsproces wat het inhoud om professioneel voetballer te zijn. Wij kunnen in de eredivisie niet elke tegenstander overklassen. Wij hebben onze teamafspraken heel hard nodig, daar moet iedereen in mee. Ik wil van hem geen verdediger maken, maar hij moet wél vol mee in de teamafspraken. Ook Garcia zie je tegen Heracles meters terugmaken. Het kan niet anders bij ons.”

Toch geeft Fernandes, in de invalbeurten die hem gegund zijn, het gevoel dat hij met een individuele actie iets kan forceren.

,,Jij baseert zijn prestaties op drie dribbels die jij hebt gezien. Je baseert dat niet op trainingen of wedstrijden in het tweede, maar op bijvoorbeeld die ene fantastische actie tegen VVV op de achterlijn. Maar ook die acties waren zonder efficiency en rendement. Hij heeft niet gescoord en geen assists gegeven. Hij laat hier nog niet zien dat hij op een volwassen manier kan spelen. Dat heeft niks te maken met dat Korte wel of niet terugloopt. Als Fernandes zijn ding doet in balbezit in het kader van professioneel zijn, dan speelt hij, want kwaliteit heeft hij. Maar dat alles heeft hij aan mij en de andere trainers niet laten zien. Als de vier andere trainers die er zitten zeggen: ‘Nu moet Fernandes in de ploeg’, dan wissel ik. Zo simpel is het. Het is te makkelijk om je te baseren op twee of drie acties en niet het globale plaatje.”

Was het een moeilijke beslissing om juist uw aanvoerder, Pablo Marí, te passeren voor Heracles?

,,Ik vond dat ik dat in eer en geweten moest doen. Het is mijn verantwoordelijkheid geweest om hem zonder wedstrijdritme tegen Ajax in de ploeg te zetten. Hij liet toen zien dat hij na zijn blessure niet klaar was voor die wedstrijd. Hij had maar twee groepstrainingen meegedaan.”

Vindt u ook dat spits Thierry Ambrose te veel op een eiland staat?

,,Die opmerking hoor ik vaak, maar daar ben ik het niet helemaal mee eens. Hij werkt en loopt genoeg, maar het gaat om efficiency en rendement. Ik vind niet dat hij altijd op een eiland staat. Wanneer loop je wel? Wanneer loop je niet? Wanneer zet je druk en wanneer niet? In die dingen moet hij stappen maken.”

NAC incasseerde zeven goals uit corners, tenminste twee meer dan alle andere clubs. Tegen Heracles stond een tegenstander zelfs compleet vrij op de punt van het strafschopgebied en kon ongehinderd binnenschieten. Hoe kan dat?

,,Denk jij dat wij in theorie daar geen man hadden gezet? Dat de spelers die theorie niet in de praktijk uitvoeren, dat kan toch ook? Het ligt niet alleen aan een trainer. Ik neem voor alles verantwoordelijkheid en loop nergens voor weg, maar ik vind wel dat wij hele goede afspraken hebben. Je kan discussiëren over zone- of mandekking of een mix van beide; het gaat erom hoe er verdedigd wordt. Het is te makkelijk om te denken dat wij als technische staf niks aan stilstaande fases doen en dat ik niet weet waar de beste koppers van de tegenstander staan. In de namiddag doen wij altijd een volledige training op stilstaande fases. Er zijn heel veel goede ‘achterafcoaches’. Achteraf is het makkelijkste, maar ik moet deze week iets bedenken voor mijn spelers, op papier zetten, de theorie overbrengen en in de praktijk toepassen om op voorhand Excelsior te kunnen verslaan. Dat is iets heel anders dan na de wedstrijd. Dat is de moeilijkheid.”

Moeten er in de winterstop versterkingen komen?

,,Ik ben geen trainer die zeurt over wat hij niet heeft, dat heb ik nooit gedaan. Ik werk met de jongens die ik wel heb en ik denk dat wij genoeg kwaliteit hebben om ons te handhaven met de spelers die ik tot mijn beschikking heb.”