NAC-trainer Van der Gaag: ‘Willem II had er meer zin in, een kwestie van mentaliteit’

Hij is niet de man van bombastische uitspraken die dagenlang nadreunen. Machteloos voelt Mitchell van der Gaag zich wel na de aanfluiting in Tilburg waar NAC met 2-0 verliest van Willem II. ,,Ik kan er veel zware termen tegenaan gooien, maar ik denk dat ‘woede’ de goede vorm is om mezelf uit te drukken.”

De trainer is aangeslagen en legt zijn woorden op een weegschaal. Zijn spelers tot de grond toe afbranden, de meest voor de hand liggende optie, is niet verstandig. Hij moet nog vier maanden met ze door. ,,Willem II speelde ook niets groots, maar als je op deze manier de wedstrijd speelt...” Van der Gaag hoofdschuddend: ,,We zeiden dat we er zin in hadden, maar dat lieten we niet zien. De eerste helft waren we onherkenbaar, met name in de duels en de tweede bal. We liepen overal achter de feiten aan. Zeker in vergelijking met de laatste weken, was het heel slecht van onze kant. De ploeg die er meer voor wilde gaan, Willem II, heeft gewonnen.”

Onherkenbaar

Uit de analyse van de verliezend trainer proef je verontwaardiging. Beduusd is hij dat hij een elftal leidt dat geen plichtsbesef geeft. ,,De wedstrijd was niet goed, ik vond Willem II niet beter spelen. Ik vond wel dat Willem II er meer zin in had dan wij.” Van der Gaag drukt zich zachtjes uit. ,,We waren overal te laat. Heel slecht om te zien. Ik ben boos, zeker. Alles wat we hadden afgesproken, heb ik niet gezien. Onherkenbaar.”

Bereidheid, dat woord gebruikt Van der Gaag niet voor het eerst dit markante seizoen. ,,Als wij de bereidheid niet hebben, krijgen we het moeilijk. Dat hebben we de eerste seizoenshelft gezien. Het is meer een kwestie van mentaliteit dan kwaliteit. Vooraf gehad over het verwachtingspatroon; dat is beter, positiever. Dan moet je knokken totdat je erbij neervalt.”

Instelling