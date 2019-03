NAC-trainer Van der Gaag: ‘Wij zijn niet blind voor wat Loshi doet, wij zaten al voor de hype’

Uit een door BN DeStem gehouden poll vindt 89 procent van de 3.500 stemmers dat Loshi een kans verdient in het eerste elftal. ,,Een spits die scoort, ik snap het. Het is hetzelfde als wat met Sydney van Hooijdonk is gebeurd in de onder 19 vorig jaar. Op een gegeven moment heeft iedereen het erover. Dat krijg je nu met Skender. We hebben hem al meegenomen op trainingskamp naar La Manga (januari) toen die hype er nog niet was. Hij was goed bezig en we wilden hem belonen voor de manier waarop hij zich ontwikkeld heeft.”