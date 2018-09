NAC-trainer Van der Gaag over vertrek assistent: 'Als iemand graag iets wil, moet je hem niet in de weg staan'

Het was een roerige periode voor Mitchell van der Gaag die de voorbije jaren in relatieve rust heeft kunnen werken bij FC Eindhoven en Excelsior. ,,Als je in de voetballerij werkt, verrast niets je meer.” De trainer van NAC kent de mechanismen van de wereld waarin hij zijn brood verdient. ,,Jefta heeft een aanbieding gekregen en op tafel gelegd. Ik sta er makkelijk in: als iemand graag iets wil, moet je hem niet in de weg staan. Dan luister ik daarnaar.”

Bresser krijgt in Doetinchem als hoofd opleidingen bij De Graafschap de verantwoordelijkheid die hij bij NAC niet kreeg. Van der Gaag legt uit dat toen hij aan zijn trainerscarrière begon, hij alles alleen heeft moeten doen. ,,Daar ben ik gewend aan geraakt, het is moeilijk om dingen af te geven. Naarmate ik meer ervaring krijg, weet ik dat de staf groter wordt. Die staf moet ik respecteren en verantwoording durven geven. Ik heb geen moeite om zaken af te geven, wel sta ik heel graag op het veld. Ik wil graag trainen, dat vind ik leuk. Dus ja, dat kan soms lastig zijn.”

Van der Gaag in conclaaf met Penders.

Nieuwe assistent

Van der Gaag noemt het vertrek van Bresser een aderlating. Zijn voormalige assistent hield zich specifiek bezig met individuele techniek trainingen en had een voorname inbreng op het aanvallende en technische vlak. Hijzelf was als voetballer een verdediger, evenals zijn assistent Rob Penders. Keeperstrainer Jelle ten Rouwelaar hield vanzelfsprekend ballen tegen. Dat houdt echter niet in dat Van der Gaag een oud-aanvaller aan zijn staf wil toevoegen.