NAC-trainer Van der Gaag over toenemende druk: ‘Doet mij niks, maar ik merk het wel’

Als de resultaten tegenvallen, komt vroeg of laat de positie van de trainer in het geding. De uitspraak maandag van Johan Derksen in het tv-programma Veronica Inside, met een gemiddelde van 700.000 vaste kijkers, dat Mitchell van der Gaag bij een nederlaag tegen Ajax de laan wordt uitgestuurd, heeft ook de NAC-trainer bereikt. ,,Ik heb het niet gezien, wel gehoord”, reageert Van der Gaag. ,,Het doet mij niks, maar ik merk het wel. Dinsdag was ik bij de wedstrijd Jong Excelsior - Jong NAC, men praat erover. Ik merk het vooral aan de mensen om mij heen, zoals bij Excelsior waar ik twee jaar gewerkt heb. Ze ontwijken je een beetje en durven je niet echt aan te spreken.”

Van der Gaag heeft deze week geen contact gehad met afgevaardigden van de raad van commissarissen of één van de drie grootaandeelhouders van NAC. ,,Sommige dingen moet je laten gebeuren.” Het verstoort zijn voorbereiding in die zin dat over de woorden van Derksen gepraat wordt. ,,Het wordt overgenomen. Als je onderaan staat en je wint niet zoveel, dan weet je dat dit soort dingen gebeuren. Mensen worden daardoor beïnvloed. Logisch, je weet hoe het werkt. Als jij dingen in de krant schrijft en dat continu herhaalt, dan komt daar een tendens uit voort. Dat geldt voor dit geval ook. Dat houd je niet tegen, er zijn altijd geruchten. Voor mij persoonlijk is het niet aan de orde, dus kan ik er niks mee. Ondanks dat de druk van buitenaf wordt opgevoerd, is de druk dat je zelf niet wint áltijd groot. Wat dat betreft zal dat niet anders worden. Vroeger, in mijn beginfase als trainer, zou ik daar geïrriteerd over zijn. Nu heb ik maar een doel: punten pakken.”

Karakter

Wat is de garantie van een trainer tegenwoordig, vraagt Van der Gaag zich hardop af? Die is niet zo lang, zegt hij. ,,Ancelotti (trainer Napoli en voorheen werkzaam bij AC Milan, Juventus, Chelsea, Real Madrid en PSG, red.) heeft het mooi opgeschreven in zijn boek. Hij was aangenomen bij een club vanwege zijn karakter en vanwege datzelfde karakter werd hij later ontslagen. Dus zeg het maar... De situatie waarin wij zitten is niet prettig, want positieve kritiek is altijd leuker. We blijven mensen.”