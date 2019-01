NAC-trainer Van der Gaag over de versterkingen: ‘Nieuwe spelers zijn geen verlossers’

,,We hebben het onszelf onnodig moeilijk gemaakt. De druk staat er weer op.” Mitchell van der Gaag is de eerste om te onderkennen dat het verlies in Tilburg de boel bij NAC op scherp heeft gezet voor het duel met ADO Haag vrijdag (20.00 uur) in Breda.

De hoop is daarbij gevestigd op middenvelder Ramon Pascal Lundqvist en aanvaller Sullay Kaikai, twee winterse versterkingen die het lamgeslagen elftal tot leven moeten wekken. ,,De nieuwe spelers zijn geen verlossers, zij moeten meegenomen worden door andere spelers”, zegt Van der Gaag.

Kaikai

De trainer heeft de van zijn knie herstelde Robert Mühren terug. Evenals Gervane Kastaneer is Mühren echter nog niet in staat om negentig minuten te spelen. Het plan was om het tweetal dinsdag te testen bij Jong NAC, de wedstrijd met de beloften van ADO Den Haag werd afgelast vanwege de slechte weersomstandigheden.

Logischer lijkt het derhalve dat Sullay Kaikai de vervanger van de geblesseerde Mitchell te Vrede is. ,,Kaikai kan in de spits spelen, maar is hier ook net drie dagen.” Wat in het voordeel van de Engelsman spreekt, is dat hij vorige week gespeeld heeft met de reserves van zijn oude club Crystal Palace en in tegenstelling tot Kastaneer en Mühren al tijden topfit is. Greg Leigh verliet woensdag geblesseerd de training en is evenals Te Vrede en de geschorste Mounir El Allouchi afwezig.

Nadat hij voor het laatste kwart van de wedstrijd tegen Willem II overstapte over vier verdedigers, trainde hij deze week wederom met een defensie van vier in plaats van vijf mensen. Van der Gaag houdt zich een dag voor ADO Den Haag op de vlakte of hij zijn systeem verandert. ,,We kunnen het allebei spelen. Bij Willem II vond ik dat er ruimte lag. Lundqvist kwam ook vrij, maar we hadden moeite om hem aan te spelen.”

Erg

Van der Gaag overweegt níet om het mes te zetten in het elftal dat hem en heel Breda zo teleurstelde in de derby met Willem II. ,,Ik heb dit seizoen al heel veel dingen gedaan die ik normaal gesproken niet zou doen, vanaf de voorbereiding al. Ik had echt een goed gevoel richting Willem II; hier gaan we in ieder geval als team staan, we gaan er iets van maken. Niet de goede resultaten tegen Sint-Truiden (2-1-zege) en Gent (2-2), maar de manier waarop we die behaalden gaf mij vertrouwen. Zondag heb ik thuis zoals altijd de wedstrijd teruggekeken: ik vond het echt erg, was vol verbazing. Ik wis niet wat ik zag. Je kan eraf gaan, maar niet zoals we de eerste helft gedaan hebben. Dan kan niet.” Hij verwacht een reactie vrijdag. Met hem een kleine twintigduizend mensen.

Afwezig: El Allouchi (geschorst), Te Vrede (pees), Leigh (enkel), Ilic (achillespees), Fernandes (knie), Sporkslede (achillespees), Damen (buikwand), Schoofs (enkel).

Mogelijke opstelling NAC

Van Leer; Karami, Klomp, Koch, Mets, Van Anholt; Verschueren, Lundqvist; Rosheuvel, Korte; Kaikai