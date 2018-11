NAC-trainer Van der Gaag: 'Nooit getwijfeld om Jethro op te stellen, een prima debuut’

Wel baalde hij van de 0-1 die uit een hoekschop viel nadat doelman Benjamin van Leer onder de bal was doorgegaan. ,,De eerste helft laten we zien dat we ons er niet kansloos bij neerlegden. De beginfase was wat angstig, daarna hebben we de schroom van ons afgegooid. We werden rustiger aan de bal en hebben niks weggegeven. Ajax had het moeilijk en creëerde geen kansen. Heel zuur dat we dan vlak voor rust via een corner de goal weggeven. Bij de 0-2 was ik even bang dat we uit elkaar zouden vallen en er een groot gat op het middenveld zou ontstaan. Gelukkig is dat niet gebeurd en hebben we het team bij elkaar kunnen houden. We kregen in de tweede helft via Mitchell te Vrede zelfs twee honderd procent kansen om terug in de wedstrijd te komen.”