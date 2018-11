NAC-trainer Van der Gaag: 'Mogen ons niet gewillig naar de slachtbank laten leiden’

,,Het belangrijkste is, zeker na de tweede helft in Emmen, dat we ons niet gewillig naar de slachtbank laten leiden. Dat kan niet meer”, zegt Mitchell van der Gaag een dag voor de thuiswedstrijd van NAC tegen Ajax.

,,We hebben wat goed te maken. Ik heb al gezegd dat het beetje krediet dat we hadden opgebouwd, gelijk vergooid hebben. Dan moet je weer opnieuw beginnen.” Van der Gaag wilde vrijdagmiddag niet prijsgeven of hij zaterdag (18.30 uur) switcht van een 4-3-3-systeem naar 5-3-2. ,,Vorige week tegen Zulte Waregem heeft dat goed uitgepakt, daar moet je altijd rekening mee houden. Het belangrijkste is om lang in de wedstrijd te blijven, zorgen dat ze in een laag tempo spelen, dat wij een beetje geluk hebben en irritant en vervelend voor ze zijn.”

Klomp

Twee weken geleden verpulverde Ajax op halve kracht Excelsior nog met 1-7. De 19-jarige aanvoerder Matthijs de Ligt erkende na afloop dat het verschil erg groot was geweest en hij niet op honderd procent hoefde te spelen. ,,Dat wil je niet horen als je er net vanaf gaat. Het zegt veel over dit Ajax”, zegt Van der Gaag. ,,Ziyech is een geweldige voetballer, bepalend. Maar met Neres krijg je er ook een goeie voor terug. Wij moeten afwegingen maken. Kies je bijvoorbeeld gelijk voor de counter? Dat hebben we tegen AZ (5-0-verlies) gedaan, maar toen kwamen niet eens in de mogelijkheid van een counter en kwamen we ook niet aan voetballen toe.”

Kijkend naar het oefenduel in Waregem en de trainingen van deze week wijst alles erop dat Van der Gaag met drie centrale verdedigers de Amsterdammers tegemoet gaat treden. Het eredivisiedebuut van Daan Klomp ligt in het verschiet. ,,Tegen RKC (beker) heb ik hem gebruikt, daarna hebben we een periode aan hem gedacht maar raakte hij geblesseerd. Ik neem het duel van Waregem mee en de manier van trainen. Dat ziet er goed uit. Ja, hij is al zover anders zou hij niet trainen of spelen bij ons. Als het gelijkwaardig is aan wat je hebt, moet je jonge jongens een kans geven. “

Robert Mühren is weer fit, maar niet fit genoeg voor de wedstrijdselectie. ,,Deze week is het goed gegaan, maar hij heeft nog niet gespeeld. Dus dat risico willen we niet nemen.”

Goodwill

Van der Gaag appelleert op het eergevoel van zijn spelers die hem in Emmen zo lieten zakken. ,,Er mag een heleboel niet in de wereld, maar ons gewillig laten afslachten? Nee, dat mogen we niet laten gebeuren. We moeten de wedstrijd niet ondergaan. In 45 minuten hebben we veel goodwill afgebroken. Dat moeten we weer opbouwen. Het verwachtingspatroon ging omhoog en langzaam kreeg het elftal weer wat kleur. Als je het dan zo laat lopen… Iedereen moet beseffen in welke situatie we zitten. Als wij dat signaal niet afgeven, kunnen we roepen wat we willen, maar dan gaat het niet gebeuren.”

Mogelijke opstelling

Van Leer; Sporkslede, Klomp, Koch, Palmer-Brown; Reuvers, Nijholt, El Allouchi; Roseheuvel en Te Vrede.