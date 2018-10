NAC-trainer Van der Gaag kan leven met punt: ‘Maken uit het niets soms onnodige fouten’

Beperkt

,,In de rust hebben we dat omgezet en kregen meteen een goede kans voor Te Vrede na een te korte terugspeelbal. Op momenten dat ik dacht: we hebben het onder controle, maken we uit het niets een foutieve pass of staan we verkeerd te dekken. Uit het niets maken we onnodige fouten. Daar helpen we ADO mee in het zadel, dat moet eruit. Kregen nog een vrije trap en kopbal op de lat tegen. In aanvallend opzicht was onze laatste pass niet goed. Zonder dat er enige druk was, schoten we de bal uit of was de bal te hard. Dan wordt het lastig in de zestien. Daar hebben we laten liggen. Uiteindelijk kan ik leven met een punt.”