NAC-trainer Van der Gaag geeft na kort nachtje ruimte voor speculatie: ‘Nadenken over mijn eigen functioneren, dat is logisch’

,,Los van wat er allemaal gebeurd is, kijk ik ook naar mezelf. Zeker nu op dit moment; we staan laatste, hebben nog acht wedstrijden te gaan. Dan ga ik ook nadenken, wat kan er nu nog? We hebben veel gedaan. Doe je al dingen wel goed? Gelijk na een wedstrijd is dat altijd lastig, omdat je heel erg in de emotie zit. Nu zit ik daar nog steeds in. Maar zeker met het vrije weekend wat eraan zit te komen, ga je daar zeker over nadenken. Dat hoort erbij. Doe ik eigenlijk ook nog alles goed? Doen we de dingen die we hebben afgesproken?

Als Van der Gaag gevraagd wordt naar zijn conclusie, antwoordt de trainer: ‘het is nu nog vrij vroeg. Zondagochtend, gelijk na de wedstrijd. Maar je gaat er wel over nadenken. Kijken naar mijn eigen functioneren, dat is logisch. Het zou een slechte zaak zijn als je daar niet over nadenkt. Het is nu een periode zonder een wedstrijd, dan ga je daarnaar kijken. Het zou slecht zijn als ik in de spiegel kijk en denk: ik doe alles prima en het gaat wel goed. Het lastig. Ik zeg alleen: Je gaat reflecteren wat je aan het doen bent. Ik zeg hoe ik er op dit moment in sta. Zeker kort na een wedstrijd, de volgende ochtend is het ook weer lastig. We staan onderaan, acht punten verwijderd van de een-na-laatste plaats. Dat is de situatie.”