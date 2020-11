NAC-trainer Steijn: ‘We hebben karakter getoond en bij vlagen behoorlijk gevoetbald’

Dat terwijl de start belabberd was. Van zowel de eerste als de tweede helft. Halfslachtig ingrijpen, het mag geen verdedigen heten, leidde tot twee tegentreffers. Daar is Steijn kritisch over. ,,Dat is gewoon niet ingrijpen. Je kunt wel leuk voetballen, op papier dien je dit soort wedstrijden te winnen, maar het begint allemaal met keihard werken en vanuit je hart spelen. Als je ziet hoe wij beginnen... Wij moeten nog veel meedogenlozer zijn.”

Steijn koos zaterdag voor Mario Bilate als aanvalsleider en passeerde zo clubtopscorer Sydney van Hooijdonk. ,,We creëerden de laatste weken niet of nauwelijks kansen. Elke bal voorin waren we snel kwijt. Sydney zijn kracht ligt in het zestienmetergebied, als hij daar de bal krijgt, schiet hij alles op doel. Maar daar kwamen we dus niet. Met Mario kies ik voor meer vastigheid, hij laat de ploeg beter spelen, is balvaster. Sydney is in de zestienmeter op zijn best, maar in die andere aspecten moet hij nog stappen maken”, legde Steijn uit.