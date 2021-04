NAC-trainer Steijn: ‘Voor rust hebben we echt heel slecht gespeeld’

VIDEONAC-trainer Maurice Steijn zag zijn ploeg vrijdagavond in de eerste helft verzuipen tegen Jong Ajax, werd in de rust ‘heel boos’, maar meer dan een punt leverde dat niet op. Dat is verdiend, volgens de coach. ,,Winst was zeker niet terecht geweest.”

Geen plek twee, maar plek vier. Niet voldoende geprofiteerd van de nederlaag van De Graafschap. Dus moet NAC om direct te promoveren nu niet één, maar twee ploegen in zien te halen. ,,Dat is de consequentie als je, zeker in de eerste helft, niet thuis geeft.”

Steijn is teleurgesteld, vooral over het spel van zijn ploeg. ,,We hebben in de eerste helft echt heel slecht gespeeld, zaten overal naast, zijn niet in duels gekomen, hebben Jong Ajax makkelijk laten voetballen, hebben kansen en een penalty weggegeven”, somt hij een hoop op.

Druk zetten

,,Waar het aan lag? Als ik dat wist, zou het een stuk makkelijker zijn”, lachte hij als een boer met kiespijn. ,,We voetballen heel moeizaam, missen lef. Spelen de bal snel naar de back, terwijl ik wil dat we ‘m centraal houden. Maken te moeilijke keuzes.” Ook zonder bal was het onvoldoende. ,,We wilden Ajax hoog onder druk zetten en in de duels komen. Ook hun achterbal goed vastzetten. Dat moet je doen met overtuiging en de juiste agressiviteit. Dat hebben we gewoon niet goed gedaan.”

,,In de rust ben ik heel boos geworden. Ik heb er niet veel moeite mee als een ploeg beter is, maar wel als we nalaten in de duels te komen en aan de bal heel slordig zijn. Je weet ook wat de tussenstand is bij De Graafschap (0-1 achter bij rust), je weet waar je het voor doet en wat er nodig is. Ik heb wat dingen omgezet, maar het was niet goed genoeg”, aldus Steijn.

,,In het slot kan het allebei de kanten op, maar ik zeg eerlijk: meer dan een punt zat er niet in. In het slot kan ie, zelfs als zij met tien man staan, nog aan de andere kant vallen. Nee, winst was zeker niet terecht geweest”, besluit hij eerlijk.

Volledig scherm Maurice Steijn (rechts) © Pro Shots / Marcel van Dorst