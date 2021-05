NAC-trainer Steijn vol vertrouwen richting play-offs: ‘Drie keer winnen en we staan waar we als club horen te staan’

,,We weten dat het wisselvallig is geweest, maar terugkijken heeft niet zoveel nut. Het zijn nu drie op zichzelf staande wedstrijden. Als je drie keer het uiterste uit jezelf kunt halen, als staf én als spelersgroep, sta je volgende week zondag in de eredivisie”, zo geeft Steijn aan.

De druk is hoog. ,,Dat ‘moeten promoveren’ leggen we onszelf op. Vanuit de club wordt heel graag gezien dat we nu promoveren en lukt dat niet, dan moet het volgend jaar. Maar wijzelf willen nu promoveren, willen die nacompetitie winnen. Drie keer winnen en we staan waar we als club horen te staan”, benadrukt de trainer, die in de eerste ronde tegen FC Volendam een beroep kan doen op Moreno Rutten, Lex Immers en Mario Bilate. De drie zijn hersteld van hun blessures en zitten bij de selectie.

Saamhorigheid

NAC trekt zich ter voorbereiding terug in een hotel. ,,Ik vind dat belangrijk omdat je dat het hele jaar hebt gemist door corona”, doelt Steijn op de saamhorigheid. ,,Normaal heb je meer contact, maar nu komen de spelers vijf minuten voor de training omgekleed en wel aan. De echte interactie mis je. Het samen vieren van een overwinning of verwerken van een nederlaag. Prettig dat we dat nu kunnen doen en een paar dagen met elkaar kunnen optrekken.”

Volendam

In de eerste ronde zal FC Volendam verslagen moeten worden. ‘Het andere Oranje’ maakte het NAC in de reguliere competitie knap lastig. ,,In de thuiswedstrijd verbloemt de 3-0-overwinning veel, maar was het niet goed. In de uitwedstrijd was het heel matig van onze kant. We gaven ze te veel vrijheid, dekten op te grote afstand, coachten niet. Dat moet duidelijk beter, anders wordt het een heel zware wedstrijd.”

Mentaliteit

,,Het vertrouwen is heel groot”, voelt Steijn. ,,Er zit ondanks dit wisselvallige seizoen echt mentaliteit in de ploeg. We hebben al een paar keer in de hoek gestaan, of het nou na corona was of na het paasweekend waarin we de tweede plek lieten liggen, en zijn toch elke keer weer opgestaan. De veerkracht is geweldig, de teamgeest is geweldig. Dat geeft me vertrouwen richting de wedstrijd van morgen, hopelijk dat er daarna nog twee duels volgen.”

Bekijk hieronder het interview: