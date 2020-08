NAC-trainer Steijn vervult tijdelijk dubbelfunctie: ‘Bij ADO ook drie jaar technisch directeur geweest’

DJ Buffonge, voluit Darren Raekwon McIntosh-Buffonge, is deze dagen op proef bij NAC. Hoe komt een 21-jarige Engelsman die voor het grote publiek volstrekt onbekend is, bij NAC terecht?

,,Voor ons was hij ook onbekend", zegt trainer Maurice Steijn eerlijk over DJ Buffonge. ,,Hij is via ons netwerk binnengekomen, zoals met zoveel spelers. Ze komen uit alle windstreken. Heel de dag bekijken we spelers, zo ook DJ Buffonge. Hij kwam daar heel aardig uit. Een buitenspeler die vanaf rechts en vanaf links komt en een goal kan maken. Omdat hij lang niet heeft gespeeld, wilden we hem op stage hebben."

De eerste indrukken op het trainingskamp in Oudenbosch zijn positief over de aanvallende middenvelder die vorig seizoen 99 minuten speelde in vijf wedstrijden verdeeld over twee Italiaanse clubs uit de Serie B (Spezia) en Serie C (Pergolettese). ,,Je ziet dat hij goed kan voetballen, maar ook dat hij er lang is uit geweest. Misschien laten we hem zondag tegen Dordrecht een stukje spelen."

Veel contacten

Steijn, die bij afwezigheid van een technisch directeur een dubbelfunctie vervult bij NAC, boort zijn eigen netwerk aan die hij door de jaren heen heeft opgebouwd. ,,Agenten, zaakwaarnemers, tussenpersonen. Van alles wat. Ook collega's. Bij ADO ben ik drie jaar technisch directeur geweest, dit is dus niet nieuw voor mij. We hebben daarom veel contacten. Uiteindelijk selecteer ik met mijn staf een aantal spelers, zo deed ik dat ook bij VVV. Stan Valckx maakte de voorselectie en legde de meest interessante opties bij ons neer. Nu maken we zelf de voorselectie, dat kost iets meer werk. Daarna speel ik het balletje door naar Mattijs Manders (algemeen directeur van NAC) die het zakelijk afhandelt."

Volledig scherm Maurice Steijn. © BSR Agency