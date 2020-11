NAC-trainer Steijn spreekt zich uit: ‘Willen we meedoen, moeten we van De Graafschap winnen’

Een winnende trainer heeft altijd gelijk. En dus is een tevreden Maurice Steijn er weinig aan gelegen om het elftal dat MVV met 1-4 van zich af schudde door elkaar te husselen. ,,Ik zie weinig reden om te wisselen. We zaten lang in het verdomhoekje, maar door twee keer negatief testen en de zege vrijdag komen we langzaam terug.”

De NAC-trainer laat een dag voor De Graafschap uit (woensdag 18.45 uur) weten dat Nick Venema voorspoedig hersteld is van zijn enkelblessure. Venema neemt naast DJ Buffonge plaats op de bank die tegen MVV een glimp van zijn klasse liet zien. ,,Als je zo’n goal maakt, lijkt het me duidelijk dat je kan voetballen”, zegt Steijn over de fraaie treffer van de Engelsman in Maastricht.

,,Een moeilijke bal en een geweldige goal. Het heeft hem niet meegezeten, maar al die tijd hebben we vertrouwen in DJ gehouden.” Met verder Mario Bilate achter de hand, mits Steijn dus vasthoudt aan topscorer Sydney van Hooijdonk, is er genoeg dynamiet voorradig om de Achterhoekse muur te slechten mocht daar aanleiding toe zijn.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Pijlers

Fundamenteel voor NAC is het conditioneel fit worden van Thom Haye en Lex Immers waardoor ook Dion Malone, de aanvoerder heeft twee mindere wedstrijden in de benen, zijn oude niveau aantikt. ,,Dat zijn drie belangrijke pijlers voor ons: ze zorgen voor balans, hebben kracht, ervaring en kunnen goed voetballen.”

Om aan te haken bij de bovenste twee plekken is een overwinning op De Vijverberg gewenst. Met Almere City (27 punten), Cambuur (22 punten), De Graafschap (22 punten), NAC (21 punten), FC Volendam (21 punten) en NEC (20 punten) is het immers dringen geblazen. Met dien verstande dat Almere City, FC Volendam en NEC een wedstrijd meer speelden.

,,De top van de eerste divisie is breder geworden”, zegt Steijn. ,,Zaterdag hebben we gezien hoe goed Volendam speelde tegen De Graafschap. Als wij morgen en zaterdag (Telstar thuis) winnen en Cambuur - Almere City een gelijkspel wordt of Cambuur wint, staan we er weer bij. Willen we meedoen, moeten we De Graafschap verslaan.”

Mogelijke opstelling

Olij; Schouten, Rösler, Riera, Mashart / Noblejas; Malone, Immers, Haye; Dogan, Van Hooijdonk en El Allouchi.

Link naar instagram post Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.