NAC-trainer Steijn pareert kritiek: ‘Wij stimuleren spelers om vooruit te spelen’

Een beknopt hoorcollege over tactiek, waar het de laatste weken veel om te doen is bij NAC, duurt vijf minuten. Dan zegt Steijn: ,,Dat is het in een notendop." Hij acteert geen voetbalprofessor en spreekt de taal die Jan en alleman begrijpt. Of je het ermee eens bent, is een tweede. ,,Dat maakt mij niet uit, iedereen heeft recht op zijn mening. Naar eer en geweten stel ik het beste team op.”