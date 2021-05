NAC-trainer Steijn over kans op plek twee: ‘Je weet het nooit, maar wij richten ons volledig op de play-offs’

videoOp de slotdag van de eerste divisie strijden vier ploegen om de felbegeerde tweede plek. NAC heeft de minste papieren, weet NAC-trainer Maurice Steijn. ,,In theorie is er een kans, maar je moet realistisch zijn: die is niet zo groot.”

De Graafschap, dat vrijdagavond gelijkspeelde tegen Jong Ajax, moet verliezen van Helmond Sport en Go Ahead Eagles (tegen Excelsior) en Almere City (tegen Jong PSV) mogen niet winnen. Dan moet NAC ook nog zelf winnen van kampioen Cambuur. ,,De Graafschap en Almere hebben relatief makkelijkere wedstrijden, maar je weet het nooit. Als bij die ploegen de druk toeslaat... Maar wij richten ons volledig op de play-offs.”

Contouren

Steijn hield voor de tweede wedstrijd op rij vast aan dezelfde basiself. De contouren voor de ploeg die (waarschijnlijk) de nacompetitie speelt, worden steeds meer zichtbaar. ,,In grote lijnen”, vult Steijn aan. ,,We hebben het hele seizoen een kern van acht of negen spelers, met name voorin zijn er wat wisselingen geweest. Dit (vandaag, red.) is wel de kern, al kun je er altijd nog één of twee door wisselen. Deze jongens hebben het goed gedaan.”

Over het spel: ,,In de eerste helft was ik tevreden: we waren zorgvuldig aan de bal, geduldig in de opbouw. Wel was het tempo iets te laag en zochten we iets te weinig diepte, want die mogelijkheden waren er zeker. We hadden volledig de controle, hebben weinig weggegeven. In de tweede helft vond ik ons de eerste tien minuten heel matig. Maar na de drie wissels hadden we de controle weer en maken we 2-0.”

Tweede doelpunt van El Allouchi

De 2-0 was het absolute hoogtepunt van een weinig spectaculaire wedstrijd. ,,Schitterend doelpunt”, vond ook Steijn. ,,Een goede loopactie en dan valt de bal voor Mounir. Hij heeft dan het perfecte gevoel voor waar de goal is en de perfecte trap.”

Als NAC de nacompetitie in gaat - die begint op zaterdag 15 mei - wil Steijn met de ploeg werken aan ‘wat extra teamgevoel’. ,,We willen dat doen door een mini trainingskampje, een paar dagen in een hotel. Dingen samen doen, dat heb ik dit seizoen heel erg gemist. Dat past heel erg bij mijn werkwijze: als je wint samen een glaasje bier drinken, maar als je verliest ook dan juist samen de wonden likken. Dat is door corona niet het geval geweest. Als je je een paar dagen kunt terugtrekken om aan het groepsgevoel te werken, dan is dat een onwijze plus.”

Tot slot, nog even over de kleine kans op directe promotie: ,,Het zou gek zijn als ik zeg dat ik er niet in geloof. Maar de kans is niet heel groot. We moeten ons eigen ding doen, dan kijken we wel wat er op de rest van de velden gebeurt.”

