NAC-trainer Steijn over Ibiza-reis: ‘Snap de commotie, maar hoop op begrip’

COLUMN Hallo Breda! Waar is de klik met je club gebleven?

3 mei Voor de aftrap van de eerste thuiswedstrijd van deze eeuw stapte Ruud Benard richting de middenstip van het NAC-stadion. Ruudje had even daarvoor als nationale knuffelheld het Big Brother-huis mogen verlaten en directeur Roelant Oltmans wilde hem bedanken voor het feit dat hij de liefde voor zijn cluppie in die televisiehit nooit onder stoelen of banken had gestoken.