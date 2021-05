NAC-trainer Steijn na mislopen promotie: ‘Grootste teleurstelling uit mijn carrière’

VideoMaurice Steijn zat totaal leeg na de misgelopen promotie met NAC. De trainer voelt vooral mee met de supporters. ,,Ik had het die mensen zo gegund, ik heb zoveel passie gevoeld. Voor hen is dit het meest verschrikkelijk.”

,,We hebben zo'n mooie week achter de rug, met zo ongelooflijk veel support. Wat we vandaag hebben meegemaakt, heb ik nog nooit meegemaakt in mijn leven. Niet bij ADO, niet als speler van NAC. Dat was fenomenaal”, aldus Steijn over de supportersacties van deze week en specifieker het ontvangst en de steun op de wedstrijddag. ,,In de wedstrijd hebben we er alles aan gedaan. Dan krijg je een minuut voor tijd die goal tegen en valt de droom aan diggelen.”

Mislukt seizoen?

Steijn weet niet of hij het seizoen ‘mislukt’ moet noemen. ,,Het was heel wisselvallig. Een heel sterk begin, daarna goede momenten afgewisseld met heel slechte momenten. En op het eind, vanaf de wedstrijd tegen NEC in de competitie tot aan vandaag, vol gefocust op de nacompetitie. We zijn zo dichtbij geweest. Drama. Wel vind ik dat we een aantal momenten hebben nagelaten om de tweede plek te pakken. Na De Graafschap-thuis hebben we een super slecht paasweekend gehad.”

Het besef van nog een seizoen eerste divisie dringt nog niet tot hem door. Wel is hij zeker over zijn toekomst: hij wil de trainer zijn die NAC volgend seizoen terugbrengt naar de eredivisie. ,,Dat hebben we zo afgesproken. Zo zijn we elf maanden geleden begonnen. We hebben de ploeg ingericht om dit jaar, dan wel volgend jaar te promoveren. Met die missie ben ik hierheen gekomen, die missie wil ik volbrengen.”

Eerst moet hij deze dreun verwerken. ,,Hoe, dat weet ik nog niet. Dit moet ik een plek gaan geven. Dit is voor mij de grootste teleurstelling uit mijn carrière. Op zo'n manier promotie mislopen. Vooral met de supporters, ik had het ze zo gegund.”

Bekijk hieronder het interview met Maurice Steijn: