NAC-trainer Steijn: ‘Mouwen opgestroopt en gespeeld voor de winst, dus ik ben wel tevreden’

videoNAC-trainer Maurice Steijn was tevreden over de manier waarop zijn ploeg het nieuwe systeem met vijf verdedigers heeft ingevuld. ,,Het is jammer dat je niet wint, maar uit bij Roda JC, de ploeg in vorm, drie goals maken, dat geeft de burger moed”, zei hij na het 3-3-gelijkspel.

,,In de eerste twintig minuten hebben we het heel zwaar gehad, veel onder druk gestaan, met veel kansen voor Roda. Daarna heb ik wel een ploeg gezien die de mouwen heeft opgestroopt en gespeeld heeft voor de winst, dus ik ben wel tevreden”, oordeelde Steijn na het gelijkspel van vrijdagavond.

Hij vond dat er meer dan een puntje in had gezeten. ,,Ik zag een fase, zeker in de tweede helft na de 3-3, dat we een aantal keer goed door kwamen aan de zijkant. Twee keer met een voorzet van Jethro Mashart, die net niet aankwam. Volgens mij zat er ook nog een keer een handsbal bij. Op dat moment dus wel”, zei hij op de vraag of een overwinning in zijn ogen mogelijk was geweest. ,,Maar op gegeven moment kreeg Roda weer wat kansen, dus het kon wel na 3-3 allebei de kanten op”, voegde hij daar aan toe.

Nieuw systeem

NAC stapte bij Roda JC van het vertrouwde 4-3-3-systeem af en speelde nu met vijf verdediger. ,,Dan wel met vijf, dan wel met drie”, doelde hij op Robin Schouten en Mashart die de vleugels moesten bestrijken. ,,Thom Haye als man voor de verdediging moest de passing verzorgen, met daarvoor drie nummers tien: Lewis Fiorini, Mounir El Allouchi en Lex Immers. We wilden met name op het middenveld aan het voetballen komen. Dat is na een halfuur zeker goed gelukt. Uiteindelijk kwamen de goals vanaf de flanken, de 1-1 en de 3-3, met goede acties van Robin Schouten, dus hoe we dat hebben ingevuld, stemt me wel tevreden.”

In de slotfase, of eigenlijk na de 3-3, waren de grootste kansen voor Roda JC. ,,Zeker in de eindfase kregen zij meer corners, was er een schot dat voorlangs ging. Maar ik vond dat wij juist na die 3-3 op links een paar keer goed door kwamen, we moesten daar de druk hoog houden en blijven voetballen, maar het viel een paar keer net niet goed. Daar waren we ongelukkig. Daarna ging het weer de andere kant op voor Roda.”

Late wissel

Pas in de laatste minuut voerde Steijn een wissel door en bracht hij topscorer Sydney van Hooijdonk voor linksback Jethro Mashart. ,,Dat was omdat het goed stond”, verklaarde hij die late wissel. ,,Na de 3-2 wilden we al wat doen, want je moet winnen, maar toen viel snel de 3-3. Ik vond dat we goed speelden, we kregen mogelijkheden, maar hij viel net niet.”

,,In de 85ste minuut hink je op twee gedachten: een punt uit bij Roda, dat is misschien genoeg als je de andere vier wedstrijden wint. Maar aan de andere kant wilden we ook voor de winst gaan. Ik wilde Sydney in de 85ste minuut brengen in de hoop dat er wat blessuretijd was en hij nog acht, negen, tien minuten kon spelen. Maar het duurde lang voordat de bal uit was”, ging hij verder. Die kans, waar hij op hoopte, kwam niet meer.

Bekijk hier het hele interview: