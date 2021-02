NAC-trainer Steijn maakt zich niet druk om de kou: ‘Zorgen dat we het warm krijgen van het spel’

,,Het elftal staat nu” zegt Steijn. ,,Toch is het niet zo dat wij een elftal hebben waarin iedereen al tien wedstrijden geweldig goed speelt. Er zijn maar een aantal spelers die een constant niveau halen, de rest is een beetje wisselvallig. Anco Jansen moet laten zien dat hij er klaar voor is als ik hem nodig heb. Als hij beter is dan iemand anders uit de basis, gaat hij erin. Het is aan hem.”

Wat het ijskoude winterweer betreft, vindt Steijn dat het niet groter gemaakt moet worden dan het is. ,,Lees verhalen dat de reservespelers in de kleedkamer achterblijven. Ik vind juist dat we snel moeten kunnen schakelen als er iets gebeurt. Misschien dat de reserves wat vaker moeten warmlopen. Als je bezig bent, heb je het niet koud. Dan is het prima. Vanmorgen was het ook heerlijk bij de training. Helemaal niet koud. We kunnen ons er ook tegen kleden. Ik vind het niet zo spannend. Iedereen heeft het erover, maar ik heb het er alleen maar over dat ik graag wil voetballen.”

Gevaar

Steijn baalde dat het bezoek aan Telstar afgelopen zondag niet doorging vanwege de overvloedige sneeuwval. ,,Omdat we straks in een dubbel programma komen, terwijl we nu klaar zijn om te spelen. Het weer heb ik niet in de hand, daarom kan ik me daar niet druk om maken. Ik pas me aan de omstandigheden aan. Gewoon goed warm kleden en zorgen dat we het warm krijgen van het spel.”

Quote Jansen, Azarkan, Maatsen kunnen een wedstrijd openbreken die op slot zit. Daar schortte het nog wel eens aan Maurice Steijn

Drie punten tegen FC Eindhoven en het gat met Almere City wordt tijdelijk verkleind naar zes punten, omdat de wedstrijd van de nummer twee is afgelast. En in het verlengde daarvan vijftien punten uit de komende vijf duels met FC Eindhoven, FC Dordrecht, TOP Oss, Jong AZ en Helmond Sport. ,,Daar schuilt het gevaar. Ik ga niet speculeren. Iedereen doet dat. Als we die winnen, hebben we dit. Dat kan je wel vinden, maar ik kijk van week naar week”

Steijn beaamt dat NAC het lastig heeft met ploegen die zich ingraven. ,,Op basis daarvan hebben we spelers gehaald die individueel een wedstrijd kunnen beslissen. Jansen, Azarkan, Maatsen kunnen een wedstrijd openbreken die op slot zit. Daar schortte het nog wel eens aan.”

Vermoedelijke opstelling: Olij; Schouten, Adiléhou, Hendriks, Maria; Fiorini, Haye, Immers; De Rooij, Bilate en El Allouchi.