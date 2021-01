NAC-trainer Steijn lovend over Fiorini: ‘Je kunt hem altijd aanspelen, hij maakt altijd de goede keuze’

Hij zag genoeg lichtpuntjes. ,,Kalenderjaar 2020 mogen we snel vergeten, maar zijn we gelukkig wel goed geëindigd. Zowel tegen Volendam (3-0, red.) als nu vond ik ons fases behoorlijk voetballen, steeds beter de manier van spelen onder de knie krijgen. Druk op de tegenstander. En als dat twee keer resulteert in een goede uitslag, kun je daar op voortborduren.”

Een pluim had hij voor doelpuntenmaker Kaj de Rooij. ,,Hij kwam binnen bij ons op een moeilijk moment, in de coronaperiode, en heeft het goed opgepakt. Na zijn blessure heeft hij hard gewerkt om fit te worden. Tegen Volendam vond ik hem heel behoorlijk, maar was hij na een tijd aan het eind van zijn Latijn. Nu kon hij het de hele wedstrijd volhouden. Gelukkig kon hij een keer een goal maken, dat is vooral lekker voor hem.”

Complimenten had de trainer ook voor Lewis Fiorini, de man van de goal en de assist. ,,Een uitstekende speler. Hij heeft scorend vermogen, laat de ploeg voetballen. Je kunt hem altijd inspelen, hij raakt niet in paniek als ie de bal krijgt. Hij maakt altijd de juiste keuze en speelt vooruit. Ik denk dat hij nóg beter kan, soms vind ik hem passief. Hij mag nog meer het spel naar zich toe trekken.”

Bemoedigend woordje tot slot was er voor Pjotr Kestens, de 19-jarige invaller die wederom wat speelminuten kreeg. ,,Pjotr is een heel talentvolle speler, hij manifesteert zich goed op de training en in oefenwedstrijden. Een ouderwetse buitenspeler: handig, snel, goede voorzet. Hij klopt nadrukkelijk op de deur voor invalbeurten. Dat toont aan dat we niet naar leeftijd kijken of naam. Als spelers goed genoeg zijn, spelen ze, en anders niet.”

Maurice Steijn