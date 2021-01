NAC-trainer Steijn keihard voor zijn spelers: ‘Niet met het hart en geen intrinsieke motivatie’

,,Het lijkt wel dat ze denken: ‘We spelen bij NAC, het komt vanzelf.’ Maar we moeten gewoon heel hard werken.” Maurice Steijn was zichtbaar aangedaan na de wanvertoning in Den Bosch (1-1) waar NAC andermaal zijn hoofd stootte tegen een laagvlieger.

Fantasieloos en inspiratieloos noemt Steijn het voetbal van zijn team. Hoe kan dat? ,,Geen idee, echt geen idee”, antwoordt de NAC-trainer met een lege blik in zijn ogen kort na het derde opeenvolgende gelijkspel. ,,We beginnen met de beste intenties aan de wedstrijd. Den Bosch speelde met vijf verdedigers en speelde ons daarmee in de kaart. Als je dan met de instelling speelt: Het komt wel…”

Hij zoekt naar woorden om zijn teleurstelling te verpakken. ,,Niet met het hart, geen intrinsieke motivatie. Dat heb ik niet gezien vandaag. Pas nadat we gewisseld hadden in de tweede helft werd het beter. Ik vind het onbegrijpelijk dat wij denken dat het goed komt. Volgens mij moeten wij keihard werken, hebben we niet zo’n hele goede ploeg en moeten we heel veel doen om te winnen. Dat hebben we vandaag niet gedaan.”

Steijn gaat een stap verder: ,,Ik mis het karakter. Mijn ploegen bij ADO en VVV hebben altijd een bepaalde winnaars- en vechtersmentaliteit gehad om te overleven. Dat zie ik nog niet bij deze ploeg, veel te weinig in ieder geval. Dat doet mij het meeste pijn.”

Vijf punten

,,Onvoorstelbaar dat we thuis van Dordrecht verliezen en nu niet van Den Bosch winnen. Twee keer laten we tegen de nummer twintig in totaal vijf punten liggen. Op elke positie hebben wij een betere speler dan Den Bosch. Dan gaat het om het nakomen van de afspraken, de motivatie die je hebt en er alles aan willen doen om de wedstrijd naar je toe te trekken. Dat heb ik de eerste helft gemist.”