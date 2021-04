NAC-trainer Steijn houdt vertrouwen: ‘Ik heb het gevoel dat het prima zit tussen spelersgroep en staf’

videoNAC-trainer Maurice Steijn weet dat zijn ploeg de tweede plaats wel uit het hoofd kan zetten, maar weigert de handdoek in de ring te gooien. ,,Ik heb nog steeds vertrouwen in deze groep, in de kwaliteit, de mentaliteit, de ervaring, en denk dat wij in de nacompetitie een goed figuur kunnen slaan.”

,,Een heel teleurstellende wedstrijd en dientengevolge zijn we volgens mij uitgeschakeld voor de tweede plek. Dat is een mokerslag”, was de eerste reactie van Maurice Steijn. ,,Ik heb de jongens na de wedstrijd even gelaten, iedereen zit in zijn emotie. Het laatste wat je dan wil is dingen gaan roepen waar je spijt van krijgt. Je moet het gewoon even verwerken, de spelers laat ik hun eigen ding doen, daar komen we morgen op terug.”

Teleurstelling wisselde af met boosheid bij Steijn. ,,Boos in de zin dat we kinderlijk de 1-1 weggeven. We moeten gewoon die counter afbreken. Dat deed Excelsior wel. Dat zijn terugkerende dingen, daar kan ik boos om worden”, legde de trainer uit.

Oorzaak

Het was niet de eerste wedstrijd waarin het voetbal van NAC niet best was. Steijn zoekt naar de oorzaak. ,,Als we daar de vinger op kunnen leggen, hadden we dat gedaan. Je ziet dat we goed beginnen, maar na een kwartier krijgen we drie, vier corners tegen en lijken we het even kwijt te zijn. Die wisselvalligheid treft ons het hele seizoen.”

Aanvallend oogde het weer statisch. ,,Ja, maar goed, dit zijn de spelers die we hebben. Die proberen we in de kracht te laten komen, daar hebben we het al eerder over gehad. Je bent constant spelers aan het aan slingeren dat ze in beweging moeten komen, los moeten komen. Dat was niet goed genoeg.”

Zelfkritisch

,,Daar waar nodig zijn we kritisch op onszelf, maar dat houden we binnenskamers”, aldus Steijn. ,,Je wint met z'n allen en verliest met z'n allen, ik ben de verantwoordelijke voor de opstelling en de speelwijze. Daar moet je kritisch naar jezelf kijken, dat zullen we ook komende week doen.”

Heeft hij het gevoel dat hij de groep nog kan raken? ,,Ik denk dat ik ze wel kan raken. Ik heb het gevoel dat het prima zit tussen spelersgroep en staf. Dat we met elkaar goed weten welke kant we op willen. Dat het voetbal wisselvallig is en blijft, is een gegeven. De kritiek van de supporters snap ik zeker, dat heb ik eerder gezegd. Daar heb ik geen moeite mee. Ze mogen kritisch zijn, in eerste instantie op mij en ook op de ploeg, omdat we wisselvallig spelen.”

Steijn moet zijn ploeg nu gaan voorbereiden op de play-offs. ,,Daar gaan we de komende weken aan beginnen. Eerst deze klap verwerken en dan moeten we klaar zijn om nog drie weken het maximale er uit te halen en ons te prepareren voor de nacompetitie. Ik heb nog steeds vertrouwen in deze groep, in de kwaliteit, de mentaliteit en de ervaring, en denk dat we in de nacompetitie een goed figuur kunnen slaan.”

