NAC-trainer Steijn: ‘Heel matig gespeeld, Roda JC was de hele wedstrijd beter’

,,We schoten uit de starblokken, daarna nam Roda JC het initiatief en waren zij de hele wedstrijd beter. Maar je hebt wel een aantal momenten waarop je de wedstrijd kunt beslissen, vlak na rust moet je eigenlijk 2-0 maken. Maar dan kom je 1-2 achter, met tien man. Toen hebben we er heel bewust voor gekozen om de boel dicht te houden, niet tegen grotere schade aante lopen en in de wedstrijd te blijven. Dat hebben we gedaan. Twaalf minuten voor tijd twee wissels doorgevoerd om het beeld te doen kantelen. Ik ben blij dat dat gelukt is”, analyseerde Steijn de wedstrijd.

Steijn was niet te spreken over het optreden van zijn ploeg. ,,We hebben heel matig gespeeld. Alle duels verloren. Roda JC te veel ruimte gegeven om te voetballen. Dat vind ik teleurstellend. Ik miste een bepaalde dynamiek. Ik vond het bij vlagen te statisch. Het gaat om de juiste keuzes maken, iets eerder de bal diep durven te geven. Ik heb tegen de ploeg gezegd: als je 'm twee keer geeft en het wordt gevaarlijk, dan zullen zij eerder zakken en krijg je meer ruimte om te voetballen. Dat heb ik te weinig gezien.”

De schade bleef uiteindelijk beperkt omdat ook Almere City gelijkspeelde. Het gat blijft dus acht punten met de nummer twee. ,,Dat is helemaal teleurstellend. Nu had je in kunnen lopen. Het geeft aan dat het alle kanten op kan, we zijn op de helft en er komt nog een hele reeks met wedstrijden om de punten in te halen. Maar het is jammer, want je had vandaag op zes punten kunnen komen.”