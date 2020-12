NAC-trainer Steijn heeft middenvelder Malone in de verdediging nodig

Maurice Steijn kan vrijdag in De Adelaarshorst ook beschikken over Robin Schouten, DJ Buffonge en Kaj de Rooij. Het trio werd tegen FC Dordrecht ruim voor het eindsignaal gewisseld. ,,Kaj had lang niet gespeeld en was op, terwijl DJ en Schouten een schop hadden gekregen. Ze zijn allemaal fit.”

De trainer haalt het centrale duo Roger Riera en Colin Rösler uit elkaar. Evenals in Oss kiest hij ervoor Malone de leiding te geven over de defensie. ,,Ik vind Malone een middenvelder, maar zie ook dat hij aan het stoeien is. Om hem uit de wind te houden, haal ik hem naar achteren. De verdediging heeft behoefte aan rust, een goede opbouw, iemand die coacht en betrouwbaar is.”

Immers heeft de groepstraining hervat nadat hij op eigen verzoek vorige week uit de wind werd gehouden. ,,Hij speelt niet lekker, dat zien we ook op de trainingen. Mede vanwege de naweeën van corona. Samen hebben we erover gesproken. Woensdag is Lex weer aangesloten. Blij dat hij er weer is, maar we moeten ook aan de lange termijn denken. Dus niks forceren.”

Aanhaken

Met de recente zeperds tegen TOP Oss (0-0) en FC Dordrecht (0-1-nederlaag) kan NAC zich dit kalenderjaar geen misstappen meer permitteren wil het niet afhaken in de strijd om de bovenste twee promotieplekken. ,,We kunnen praten over het systeem, de invulling van het elftal en welke speler wel of niet moet spelen, maar eerst moeten de basisdingen goed zijn. Ik zie een ploeg die overgemotiveerd is. Druk? Ik kan niet in hun koppies kijken. Druk hoort bij NAC. De spelers moeten het niet groter maken dan het is, want er is genoeg kwaliteit aanwezig. We moeten aanhaken, dat is de realiteit. Het is zaak punten in te halen, de laatste twee wedstrijden tot de winterstop mogen we niet verliezen”, zegt Steijn.

Dat is bepaald geen sinecure met Go Ahead Eagles (uit) en FC Volendam (thuis) als tegenstanders vlak voor de feestdagen. ,,In twee uitwedstrijden maken we acht goals (MVV 1-4 en FC Eindhoven 2-4), vervolgens scoren we twee keer niet tegen TOP en Dordrecht. We hebben het lastig tegen ploegen die verdedigend spelen en zich laten inzakken. Het is moeilijk om een muur te slechten. Dan moet je het hebben van een individuele actie. Toch heb ik alle vertrouwen in deze ploeg, hij moet gewoon een keer goed vallen.”

Mogelijke opstelling: Olij; Schouten, Rösler, Malone, Rutten; Azzagari, Haye, El Allouchi; DJ Buffonge / Venema, Bilate en De Rooij.